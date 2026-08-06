El Congo supera la barrera de los 1.800 muertos por ébola y se acerca a los 4.000 casos

Pallbearers carry a coffin in Bukavu on March 4, 2025 during funeral proceedings of victims of the February 27, 2025 explosions at an M23 movement meeting. Two explosions that rocked a city in eastern DR Congo after a meeting of the Rwanda-backed M23 group on February 27, 2025 have killed at least 11 people and wounded around 60, a hospital source told AFP. A first explosion caused panic, sending spectators fleeing, before a second explosion detonated, with pools of blood visible and abandoned shoes strewn across the scene in the city of Bukavu. (Photo by Amani Alimasi / AFP) (Photo by AMANI ALIMASI/AFP via Getty Images) / AMANI ALIMASI

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este jueves a 1.801 el número de muertos y a 3.973 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 4 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,3 %.

Además, 674 pacientes se encuentran en «aislamiento u hospitalizados» y 776 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 75,3 %.

Epidemia en fase de transmisión sostenida

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

Aunque no ha habido «una nueva extensión geográfica» de las infecciones en las últimas 24 horas previas al informe, «la epidemia se mantiene en fase de transmisión sostenida, con un nivel elevado de circulación del virus», alertó en su propio boletín en Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC.

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

Dos fallecidos en Uganda, país ya libre de ébola

La vecina Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país «libre de ébola» el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.