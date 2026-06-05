Mindefensa anuncia reunión ante discordias entre simpatizantes de Cepeda y Abelardo en el Parkway

A tan solo cuatro días de culminar las elecciones de la primera vuelta presidencial, se han presentado varios enfrentamientos entre simpatizantes de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El más reciente caso fue cuando un hombre amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes de Iván Cepeda y de Abelardo De La Espriella, en el Parkway de Bogotá.

Ante este hecho, el mismo presidente Gustavo Pete le pidió a la Policía Nacional, capturar al responsable de esta amenaza. Esta petición se da horas antes de la nueva reunión del Plan Democracia en la Procuraduría, donde participaron todos las autoridades electorales.

Al término del encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció una reunión el próximo miércoles, donde crearán una estrategia para que el ambiente electoral se mantenga en el ámbito del respeto.

Esto tras la petición del presidente Gustavo Petro de capturar a la persona que amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella en el Parkway.