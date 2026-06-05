Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 jun 2026 Actualizado 19:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Mindefensa anuncia reunión ante discordias entre simpatizantes de Cepeda y Abelardo en el Parkway

Esto tras el hombre que amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes de Iván Cepeda y de Abelardo De La Espriella.

Añadir Caracol Radio en Google

A tan solo cuatro días de culminar las elecciones de la primera vuelta presidencial, se han presentado varios enfrentamientos entre simpatizantes de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El más reciente caso fue cuando un hombre amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes de Iván Cepeda y de Abelardo De La Espriella, en el Parkway de Bogotá.

Ante este hecho, el mismo presidente Gustavo Pete le pidió a la Policía Nacional, capturar al responsable de esta amenaza. Esta petición se da horas antes de la nueva reunión del Plan Democracia en la Procuraduría, donde participaron todos las autoridades electorales.

Al término del encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció una reunión el próximo miércoles, donde crearán una estrategia para que el ambiente electoral se mantenga en el ámbito del respeto.

Esto tras la petición del presidente Gustavo Petro de capturar a la persona que amenazó con un arma en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella en el Parkway.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir