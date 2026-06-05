Miembro del Consejo de Administración del Liceo Francés sí estuvo reunido con Fondo Ashmore

Fuentes cercanas al Fondo Ashmore confirmaron a 6AM-W que por lo menos uno de los padres de familia integrantes del Consejo de Administración del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá y que tiene como oficio ser banquero de inversión sí sostuvo reuniones con funcionarios de Ashmore en los últimos meses.

La noticia se conoce a pocas horas de que se adelante la firma de los nuevos estatutos de la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza, organización sin ánimo de lucro que administra al Liceo Francés de Bogotá y que en este nuevo documento subsana modificaciones previas como aquella que excluyó a la embajada de Francia de la posibilidad de votar en las sesiones del Consejo.

La comunidad de padres de alumnos está atenta a conocer el texto definitivo que no se publicará sino hasta la firma de las partes. A pesar de ello, se siguen sumando voces que piden la renuncia del actual Consejo de Administración o una nueva elección del mismo a través de una asamblea extraordinaria que sólo puede ser convocada por la rectoría.

Entre tanto, las fuentes cercanas a Ashmore aseguraron a 6AM-W de Caracol que el fondo no tiene planes de adquirir al Liceo Francés y que esa posibilidad no se ha considerado pues según dirían los administradores del fondo esa institución no está alineada con los objetivos de su red Legacy Schools. La misma fuente asegura que Ashmore no ha pagado por una ‘due diligence’ del Liceo y que las tres reuniones sostenidas entre el año pasado y el presente con uno de los miembros del Consejo de Administración del Liceo no versaron sobre el colegio, sino sobre otras inversiones que van desde el sector petrolero hasta jardines infantiles.

Los miembros del Consejo de Administración siguen sin responder a las preguntas planteadas desde Caracol Radio y sin presentar los documentos definitivos de las auditorías o ‘due diligence’ que fueron pagadas con recursos del Liceo Francés.