¿Quién es Claudia Carrasquilla, exconcejal de Medellín y viceministra de Defensa designada? Perfil

Claudia Carrasquilla Minami, próxima viceministra de Defensa designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, cuenta con una amplia experiencia en materia de Estado.

¿Quién es Claudia Carrasquilla?

Nació en la capital antioqueña, en la época de violencia y crimen por el cartel de Medellín. Como su padre, Carrasquilla estudió derecho en la Universidad de Medellín.

Es abogada penalista, especializada en Procedimiento y Derecho constitucional, y su carrera profesional se desarrolló una vez llegó a la Fiscalía de Medellín, donde inició desempeñándose como asistente judicial local.

Posteriormente, Minami llegaría a la Fiscalía de Itagüí, adscrita a la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, parte de una unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación encargada de investigar a las organizaciones criminales de alto impacto; aquí fue donde adquirió el apodo de la “Fiscal de hierro”.

Su trayectoria por la Fiscalía

Este camino la llevaría hasta la Fiscalía General de la Nación, donde fue nombrada delegada contra el crimen organizado, luego directora de Fiscalías de Medellín y delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación.

Carrasquilla estuvo bajo el reflector de la opinión pública el 9 de noviembre de 2024, cuando se anunció la solicitud de imputación de cargos en su contra. Fue acusada de los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, esto cuando se desempeñaba como directora contra el crimen organizado de la Fiscalía General de la Nación.

En 2019 renuncia a la fiscalía y decide lanzarse para las elecciones al concejo en Medellín con el Centro Democrático, pero los votos no le alcanzaron para una curul. Siguió ejerciendo como abogada de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos; en este periodo investigó atentados y el aprovechamiento ilícito de hidrocarburos. En 2022 se lanzó como candidata para el Senado con el partido Cambio Radical, y de nuevo, los votos no alcanzaron.

Le puede interesar: Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín para asumir como viceministra de Defensa

Su trayectoria en el Concejo de Medellín

En el año 2023, Carrasquilla tenía aspiraciones para la Alcaldía de Medellín, pero no llegó a ser candidata en la elección; cambiaría de rumbo y volvería a aspirar al concejo de Medellín con el aval de Centro Democrático, y esta vez sería elegida para el periodo 2024-2027.

Durante su paso por el concejo de Medellín, Claudia Carrasquilla fue la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde impulsó iniciativas que protegieran los derechos de las mujeres y fortalecieron los esquemas de seguridad de la ciudad.

Su reemplazo en el Concejo será el exrector de la Universidad CES, Jorge Julián Osorio Gómez, quien, al ser de los primeros candidatos del Centro Democrático que habría quedado sin curul tras las elecciones regionales.

Carrasquilla llegará al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella como la mano derecha del ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora para mejorar las políticas de defensa y seguridad en Colombia.

Escuche Caracol Radio en VIVO aquí: