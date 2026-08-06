MinHacienda presentó su carta de renuncia y aseguró que “faltó tiempo para culminar la tarea”

El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila Plazas, presentó su carta de renuncia, indicando que su salida se hará efectiva a partir del próximo 7 de agosto de 2026, coincidiendo con el fin del mandato del presidente Gustavo Petro.

En la misiva, compartida en la cuenta de X de MinHacienda, Ávila evoca una historia de 55 años de amistad e ideales compartidos con el mandatario, expresando la satisfacción “de haber liderado un proceso histórico que entrega un país más justo y volcado hacia las mayorías tradicionalmente excluidas”, indicó Ávila.

El funcionario aprovechó el documento para agradecer la oportunidad de haber participado en lo que describió como un momento histórico para el país. Además, destacó el papel del jefe de Estado en el proceso de transformación impulsado durante los últimos años.

“Tuvimos este tiempo histórico para transformar nuestra realidad como Nación y usted lideró de manera extraordinaria este proceso”, afirmó.

Según expresó, las medidas implementadas durante el cuatrienio permitirán abrir una nueva discusión sobre la teoría económica.

“Una nueva página se escribirá en la teoría económica, con las decisiones que hemos tomado bajo su liderazgo. El camino de un nuevo modelo económico socialmente justo y transformador, la ruptura de los paradigmas neoliberales, una economía para la vida y los efectos sobre la realidad social, económica y productiva de Colombia, serán estudiados por las nuevas escuelas de pensamiento acudiendo a nuestra experiencia”, afirmó.

En ese sentido, Ávila sostuvo que las políticas impulsadas durante el Gobierno estarán sujetas a análisis por parte de futuras corrientes académicas y defendió el enfoque económico desarrollado durante la administración.

No obstante, agregó que el tiempo de Gobierno no fue suficiente para culminar todos los objetivos planteados.

“Nos faltó tiempo para culminar la tarea, pero salimos con el alma tranquila, con la conciencia limpia, con la dignidad en lo más alto, la esperanza viva y la convicción de que la sociedad colombiana tiene futuro, tiene la fuerza para recuperarse y retomar el rumbo de la transformación”, escribió.

Germán Ávila Plazas fue el cuarto jefe de la cartera de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro, entrando al cargo en marzo de 2025 como sucesor de Diego Guevara.

En esa dependencia, Ávila fue el segundo encargado de mayor duración en el cargo, mismo que desempeñó durante poco más de 16 meses, solo superado por Ricardo Bonilla, que se mantuvo como jefe de Minhacienda durante 19 meses.