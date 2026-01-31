Bogotá y Madrid fortalecen cooperación científica y cultural desde sus jardines botánicos

Mañana, domingo 1 de febrero de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) será el escenario de una visita encabezada por María Paz Martín Esteban, directora del Real Jardín Botánico de Madrid, España, quien llegará a la capital colombiana junto a su equipo técnico con el propósito de avanzar en una alianza de cooperación internacional en investigación científica, biodiversidad y patrimonio cultural.

La delegación española estará conformada por José Luis Fernández Alonso, coordinador de flora de Mutis; Encarnación García, directora de protocolo, y Pablo San Juan, fotógrafo especializado en ilustraciones y colecciones botánicas.

El encuentro contará con la participación de entidades y aliados estratégicos como la Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica) de Mariquita (Tolima), la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), la Alcaldía de Mariquita, la Embajada de España, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como instituciones académicas y culturales.

¿Cuales son los objetivos de la visita?

Durante la jornada, el Jardín Botánico de Bogotá presentará sus capacidades técnicas, científicas, educativas y culturales, incluyendo el Tropicario, con el fin de posicionarse como socio estratégico en procesos de cooperación internacional. Entre los objetivos principales se destacan:

Impulsar la recuperación del Jardín Botánico de Mariquita (Tolima) y analizar posibles acompañamientos técnicos del JBB.

Fortalecer la Ruta Mutis como corredor histórico, científico y cultural con proyección internacional.

Promover proyectos conjuntos de investigación, educación e intercambio de conocimiento.

Identificar líneas de colaboración en conservación, formación, intercambio técnico y proyección internacional.

Diálogo interinstitucional y proyección futura

La agenda contempla espacios de diálogo paa a la definición de proyectos conjuntos entre Bogotá, Madrid y Funbotánica, la exploración de apoyos institucionales para el municipio de Mariquita y la construcción de un plan de trabajo con impacto local e internacional.

Como parte de la experiencia, la delegación conocerá la propuesta inmersiva “Tesoros del Jardín”, un recorrido interactivo compuesto por 17 audioguías que mediante códigos QR, permiten a los visitantes descubrir las historias, sonidos y valores patrimoniales de los distintos espacios del Jardín Botánico, fortaleciendo la apropiación ciudadana del conocimiento científico y ambiental.