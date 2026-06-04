Concejal Vahos pide al Distrito revelar plan de seguridad ante posibles disturbios tras elecciones

Ángel Eduardo Triana, delegado de la Registraduría en el Huila, recordó que hoy es el último día para cambiar el puesto de votación e inscribir la cédula.

Bogotá D.C

Crecen las expectativas a medida que se acerca el 21 de junio, día de la segunda vuelta presidencial en Colombia , a la vez que el riesgo por presuntas amenazas de un posible segundo estallido social luego de conocerse los resultados electorales.

En los últimos días se han presentado varios hechos de orden público en distintas ciudades del país, de ahí que el concejal Óscar Ramírez Vahos solicitó ante el Distrito el plan de seguridad para evitar disturbios.

“Que nos informen cuáles son los planes de seguridad y contingencia previstos para proteger a todos los bogotanos”, aseguró el cabildante.

Pidió conocer cuántos uniformados estarán disponibles para ese día, la estrategia para garantizar el derecho al voto en los puestos de votación y las acciones que se llevarán a cabo en caso de bloqueos y disturb i os.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo está preparada la Administración Distrital para enfrentar cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de Bogotá“, señaló Vahos.