Cursos de inglés GRATIS en Bogotá con certificado del SENA: requisitos y fecha para aplicar

La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva convocatoria para que los ciudadanos puedan acceder a formación gratuita en inglés a través del programa Yes, Bogotá.

Esta iniciativa, desarrollada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), busca ampliar las oportunidades laborales de los habitantes de la capital mediante el fortalecimiento de competencias bilingües.

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En esta oportunidad se habilitaron 1.700 cupos para personas interesadas en aprender o mejorar su nivel de inglés, una habilidad que continúa ganando relevancia en sectores productivos que demandan talento con dominio de una segunda lengua.

¿Quiénes pueden participar en el programa Yes, Bogotá?

La convocatoria está dirigida a mayores de edad que residan en Bogotá y que tengan interés en adquirir conocimientos básicos del idioma o fortalecer las habilidades que ya poseen.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la inclusión de cupos específicos para personas mayores de 50 años, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y empleabilidad para esta población.

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Desde la administración distrital señalaron que el programa está diseñado para atender a ciudadanos con diferentes niveles de conocimiento, por lo que los participantes realizarán una evaluación inicial que permitirá identificar sus competencias y ubicarlos en el proceso formativo correspondiente.

Beneficios de estudiar inglés gratis con certificación del SENA

Los seleccionados accederán a un proceso de formación completamente gratuito que incluye 48 horas de capacitación enfocadas en situaciones cotidianas y laborales.

La metodología contempla clases sincrónicas, actividades prácticas y herramientas que facilitan el aprendizaje del idioma en escenarios reales. Además, quienes culminen satisfactoriamente el curso recibirán una certificación respaldada por el SENA.

La estrategia busca responder a las necesidades del mercado laboral actual, donde el dominio del inglés representa una ventaja competitiva para acceder a mejores oportunidades de empleo y crecimiento profesional.

Las autoridades distritales destacaron que industrias como los centros de servicios empresariales (BPO), el turismo, la gastronomía, la tecnología y la producción audiovisual requieren cada vez más trabajadores con competencias en inglés.

Por esta razón, el programa pretende contribuir al cierre de brechas laborales y facilitar el acceso de los ciudadanos a vacantes que exigen conocimientos en una segunda lengua.

Cómo inscribirse a los cursos de inglés gratuitos en Bogotá

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de junio de 2026 o hasta que se completen los 1.700 cupos disponibles.

Las personas interesadas deberán diligenciar el formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través de los canales oficiales de la entidad.

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, resaltó que el aprendizaje de un segundo idioma genera beneficios tanto en el ámbito laboral como en el desarrollo personal y reiteró la invitación a los bogotanos para aprovechar esta oportunidad de formación gratuita.