Asciende a 1.359 el número de desplazados en El Tarra, Norte de Santander, en los últimos cinco días

Norte de Santander

Los enfrentamientos entre grupos armados en zona rural de El Tarra, Norte de Santander, que se recrudecieron con la incursión armada de integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC a la vereda Km 84 el pasado domingo 31 de mayo en horas de la noche, ha dejado hasta el momento 1.349 personas desplazadas.

De acuerdo con las autoridades, son en total 453 núcleos familiares los que han salido de sus viviendas ubicadas en las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo.

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Emergencia humanitaria que tiene en alerta máxima a las autoridades, quienes advierten que este número de personas desplazadas pueden aumentar, teniendo en cuenta que los enfrentamientos en la zona no han cesado.

“La Personería Municipal expresa su profunda preocupación por las posibles consecuencias humanitarias que estos enfrentamientos puedan ocasionar sobre la población civil, especialmente en niños, niñas, adolescentes, personas mayores, mujeres gestantes y demás grupos en condición de vulnerabilidad”, indicó el Ministerio Público.

Continúan los enfrentamientos

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De acuerdo con el informe de las autoridades, durante la noche del 4 de julio y madrugada de este 5 de julio, se intensificaron los enfrentamientos entre grupos armados en el corregimiento Filo Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra. “Situación que está generando una grave afectación a la seguridad, tranquilidad y protección de la población civil”.

El Ministerio Público le recordó a los actores armados “la obligación de respetar y proteger a la población civil conforme a los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.

Además, la Personería de ese municipio, en cabeza de Jerson Figueroa, hizo un llamado urgente para que “se adopten de manera inmediata las medidas necesarias que permitan garantizar la protección de la comunidad, prevenir nuevas afectaciones y brindar una respuesta oportuna frente a la emergencia que actualmente enfrenta la población de Filo Gringo”.

Finalmente pide una “evaluación de acciones humanitarias que permitan atender a las personas que pudieran encontrarse en mayor situación de riesgo, garantizando en todo momento la salvaguarda de la vida, la integridad física y la dignidad humana”.