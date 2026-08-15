Alerta por incendio forestal en La Playa de Belén, Norte de Santander

Incendio forestal en el municipio de La Playa de Belén. Foto: Personería municipal.

Norte de Santander.

Un incendio forestal que se inició el jueves en horas del mediodía mantiene en emergencia a la vereda Las Guamas, en el municipio de La Playa de Belén, donde las llamas han afectado aproximadamente 300 hectáreas y continúan varios focos activos.

Yamil Velásquez, personero de La Playa de Belén, advirtió que la magnitud del incendio ya desbordó la capacidad de respuesta del municipio y de los organismos de socorro que se encuentran atendiendo la emergencia en terreno.

“Este incendio lleva ya dos días, continúa activo, y ha consumido aproximadamente 300 hectáreas. Desde el municipio ya fueron elevadas solicitudes de apoyo a nivel departamental y nacional para fortalecer la atención de la emergencia”, señaló Velásquez.

La situación también ha generado riesgo para las comunidades cercanas. De acuerdo con el personero, durante la noche fue necesario evacuar a varias familias como medida preventiva para proteger su vida e integridad.

“Hay un gran daño ambiental, forestal, de nacientes de agua y fauna, y también algunos daños materiales en algunas viviendas”, afirmó el funcionario.

La preocupación de las autoridades está relacionada además con la posibilidad de que las llamas cobren mayor intensidad.

Según Velásquez, todavía existen focos activos y las condiciones climáticas podrían dificultar aún más las labores de control.

“Preocupa que aún sigan focos activos y que con el paso de las horas y el viento fuerte y las olas de calor se active con más intensidad”, explicó.

El personero advirtió que el comportamiento del incendio podría volver prácticamente imposible su control para los organismos de socorro si las condiciones empeoran, por lo que reiteró el llamado al Gobierno departamental y nacional para que se adopten medidas de apoyo al municipio.