CENS alerta por riesgo eléctrico en uso de cometas

Norte de Santander

La empresa de energía CENS EPM en Norte de Santander alertó sobre la necesidad de darle un buen manejo a la elevación de cometas alejadas de redes eléctricas.

Edwin Ramírez, jefe de mantenimiento de redes dijo a Caracol Radio que “estamos haciendo un llamado a las personas sobre los riesgos y perjuicios que generan los enredos de las cometas en nuestras redes eléctricas”.

“Provocan desconexión, fallas en el sistema de energía, suspensión del servicio y afectaciones en algunos sectores de la ciudad motivados por esta situación que se agudiza además con los fuertes vientos” dijo el funcionario.

Dijo además que “a esta situación se suman las emergencias provocadas por globos metalizados que también están afectando las redes de energía”.

La empresa CENS EPM anunció cuadrillas especiales para atender este tipo de emergencias, pero insistió en la necesidad de mantenerse aislados o buscar lugares adecuados que no representen riesgos para elevar cometas.