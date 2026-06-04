“Un billón de pesos para la conectividad entre Norte de Santander y Arauca”: Invías

Un billón de pesos para la conectividad entre Norte de Santander y Arauca. / Foto: Invías.

Norte de Santander

Nuevamente el Instituto Nacional de Vías -Invías- hace referencia a la inversión, que por años han prometido para la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

"Con una inversión superior a un billón de pesos, el Instituto Nacional de Vías (Invías), en cabeza del Ministerio de Transporte, le apuesta a la conectividad de Norte de Santander con el departamento de Arauca y la región del Catatumbo, adjudicando tres contratos de obra y uno de interventoría“, referenció el instituto a través de su página web.

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De acuerdo con Invías, “los dos primeros (contratos) cuentan con una inversión superior a $563.000 millones para el mejoramiento y mantenimiento de 74 km de la transversal del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, mientras que el tercero cuenta con un presupuesto de $534.000 millones para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía La Lejía - Saravena, que conecta con el departamento de Arauca”.

Juan Guillermo Jiménez, director General del Invías, aseguró que “con estas adjudicaciones se está dando un paso decisivo para fortalecer la conectividad del nororiente colombiano, traduciendo esta importante inversión en obras concretas para mejorar la movilidad en la transversal del Catatumbo y en el corredor La Lejía–Saravena, las cuales son vías fundamentales para la integración regional, el acceso a oportunidades y la dinamización de la economía".

Las vías del Catatumbo y la recuperación de las mismas ha generado polémica entre los pobladores de la zona, quienes advierten que los anuncios de inversión que han escuchado por años, no se han materializado y que cada vez sus carreteras están más deterioradas.