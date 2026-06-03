Ataque con drones en el Catatumbo deja un adulto mayor muerto y otra persona más herida. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

El lanzamiento de explosivos desde drones dejó un adulto mayor muerto y otra persona más herida, tras un ataque de grupos armados contra la vivienda de la víctima, en la vereda Puerto Catatumbo, zona rural de El Tarra, Norte de Santander.

Esta acción violenta ha dejado conmocionada a toda la población, quienes describen a la víctima como “un señor que vivió toda la vida en la región, era muy conocido por todos acá”, narró a Caracol Radio un habitante de la zona.

Por su parte, desde la Personería de El Tarra, también alzaron su voz al indicar que “estos actos constituyen una grave afectación a los derechos fundamentales de la población civil, la cual no debe ser involucrada ni utilizada como objetivo dentro de las confrontaciones armadas que persisten en el territorio”.

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Jerson Figueroa, personero de El Tarra, resaltó a través de un comunicado a la opinión pública que “la vida, la integridad personal y la dignidad humana son derechos inviolables que deben ser respetados por todos los actores involucrados en el conflicto”.

En este mismo escrito dio a conocer su preocupación “por la compleja situación de orden público que actualmente enfrenta el municipio de El Tarra, escenario que mantiene a la población en una constante situación de emergencia humanitaria, zozobra, temor e incertidumbre”.

Siguen los enfrentamientos en la zona

Desde el pasado fin de semana la vereda Kilómetro 84 de este municipio ha sido el epicentro de acciones armadas, que hasta el momento ha dejado como saldo tres personas muertas, una casa incinerada y el desplazamiento masivo de al menos 298 familias campesinas.

La noche de este martes 2 de junio y madrugada del miércoles 3 de junio, la comunidad del sector dio a conocer que se registraron varias explosiones y combates en la zona.

La Asociación de Juntas Zona 1 de ese municipio dio a conocer a través de un comunicado, que este recrudecimiento de la violencia habría comenzado con la incursión armada de hombres que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC, quienes obligaron a los pobladores a asistir a una reunión en la escuela de la vereda Kilómetro 84. Posteriormente habrían asesinado a dos hombres identificados como John Jairo Ramírez Aguilar y Elkin Díaz Márquez.

Llamado a los actores armados en el Catatumbo

El Ministerio Público de este municipio hizo un llamado a “urgente a todos los actores armados para que respeten de manera estricta las normas del Derecho Internacional Humanitario, protejan a la población civil y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, líderes sociales y demás habitantes del municipio”.