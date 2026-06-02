Recrudecimiento del conflicto en El Tarra ha provocado el desplazamiento masivo de 298 familias

Catatumbo

El recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo ha provocado el desplazamiento masivo de al menos 298 familias campesinas de zona rural de El Tarra, en Norte de Santander.

De acuerdo con la Asociación de Juntas Zona 1 de ese municipio, la noche del 31 de mayo, se presentó la incursión armada de hombres que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC, quienes obligaron a los pobladores a asistir a una reunión en la escuela del kilómetro 84 de ese municipio y posteriormente asesinaron, sobre la vía a dos hombres identificados como John Jairo Ramírez Aguilar y Elkin Díaz Márquez.

Esta incursión armada también dejó la incineración de una vivienda y la desaparición, por varias horas, de tres personas, que posteriormente fueron dejadas en libertad.

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“Estamos coordinando ese apoyo que se requiere para atender estas familias desde las diferentes veredas que se han venido presentando esta situación de desplazamiento", dijo a Caracol Radio, Fabio Rodríguez Mayorga, secretario de víctimas, paz y posconflicto de la gobernación de Norte de Santander.

Resaltó Rodríguez que inicialmente 46 familias llegaron al casco urbano de ese municipios, pero que, con el pasar de las horas, el número ha venido aumentando.

“La administración municipal ya está brindando las primeras atenciones en el marco de la inmediatez a la población víctima que está llegando al Club de los Cacaos”.

No se descarta que más familias campesinas lleguen desplazadas las próximas horas.