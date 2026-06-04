El Tarra, en Norte de Santander, está bajo toque de queda por recrudecimiento del conflicto armado

El Tarra, en Norte de Santander, está bajo toque de queda por recrudecimiento de violencia. / Foto: Alcaldía de El Tarra.

Catatumbo

Tras el incremento de acciones armadas en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, que hasta el momento ha dejado tres hombres muertos, una casa incinerada y más de 300 familias desplazadas, la administración municipal decidió decretar toque de queda.

La medida rige bajo el decreto 049 del 2026, donde se da a conocer “el toque de queda y se establece otras medidas correspondientes a garantizar la seguridad y el orden público en el municipio de El Tarra, Norte de Santander”.

El decreto establece que esta medida aplica de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana, desde el 4 y hasta el 12 de junio del 2026.

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Teniendo en cuenta este horario, la alcaldía estableció que la atención al público en las oficinas del palacio municipal se dará hasta las 5:30 de la tarde, esto con el fin de garantizar que sus funcionarios logren llegar a sus hogares.

Recrudecimiento del conflicto

De acuerdo con lo informado por la Asociación de Juntas Zona 1 de El Tarra, el recrudecimiento del conflicto en ese municipio se presentó tras la incursión armada a la vereda Kilómetro 84, por parte de hombre que se identificaron como integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC. “Llegaron a las viviendas obligando a sus habitantes, entre ellos niños, a participar en una reunión en la escuela de la vereda”.

Luego de este hecho, dos hombres fueron asesinados y una vivienda del sector fue quemada.

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Horas después se incrementaron los enfrentamientos entre grupos armados. A través de explosivos lanzados desde drones, un adulto mayor identificado como Miguel Ríos perdió la vida cuando se encontraba en su vivienda. Otra persona más resultó herida.

Desde entonces, más de 300 familias, equivalentes a 784 personas provenientes de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, han salido desplazadas.