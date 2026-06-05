A la cárcel tres hombres señalados de tráfico de armas y estupefacientes en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Labores investigativas, coordinadas por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), permitieron identificar dos inmuebles en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, que al parecer eran utilizados para planear actividades delictivas, entre ellas el tráfico de sustancias ilícitas.

Tras lo anterior, uniformados de la Policía y el Ejército Nacional llegaron hasta el barrio Nuevo, para adelantar las diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura de tres hombres que presuntamente estarían vinculados con estas actividades delictivas.

Se trata de Keiner Martin García Delgado, Dreiner Danilo Moreno Patiño y Antony Carlos Esteban Correa Mora, a quienes la Fiscalía los señala por su presunta responsabilidad en el almacenamiento de armas de fuego y estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, durante los procedimientos “fueron incautadas dos pistolas, un arma traumática, 56 cigarrillos de marihuana, 17 dosis de base de coca listas para su comercialización, elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo”.

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Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalía les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los investigados no aceptaron los cargos y por decisión de un juez con funciones de control de garantías, les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad.