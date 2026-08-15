Investigan asesinato de una niña de 6 años en Cúcuta

Cúcuta.

Las autoridades investigan el asesinato de una niña de 6 años, ocurrido en el barrio La Unión de Cúcuta, donde la menor fue atacada con arma de fuego dentro de su vivienda.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, la patrulla que atendió el caso llegó hasta un inmueble ubicado en inmediaciones de la avenida 6 con calle 1 y encontró a la menor en la sala, sin signos vitales.

Presentaba una lesión en el pómulo izquierdo ocasionada, al parecer, por un disparo.

Según el relato entregado por la madre de la víctima, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda y, antes de disparar contra el inmueble, habrían pronunciado una amenaza relacionada con supuestos favores realizados a otras personas.

Uno de los disparos impactó a la niña, quien murió en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

Entre las hipótesis preliminares se contempla un posible ajuste de cuentas, aunque esta línea deberá ser confirmada por los investigadores.