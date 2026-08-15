Violencia, extorsiones y control territorial preocupan en La Esperanza, Norte de Santander

Norte de Santander.

La situación de seguridad en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander, genera preocupación por la persistencia de homicidios, la presencia de estructuras armadas ilegales y las denuncias relacionadas con extorsiones y control territorial en diferentes sectores rurales.

El panorama vuelve a tomar relevancia tras el asesinato de una joven de 18 años registrado esta semana en el municipio, un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Un seguimiento realizado al escenario de riesgo advertido en la Alerta Temprana 007 de 2026 señala que, después de su expedición, la violencia homicida no presentó una disminución significativa y que el homicidio continúa siendo la principal manifestación de violencia en el territorio.

El corregimiento de La Pedregosa y su área de influencia concentran la mayor proporción de los homicidios registrados dentro de la jurisdicción municipal, con el 53 % de los casos incluidos en la distribución territorial del informe.

También aparecen sectores como Medio Vijagual, Tropezón, La Raya, La Unión y La Arenosa.

Uno de los principales factores identificados es la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN o también conocidos como ‘Los Pachenca’.

El seguimiento advierte sobre reportes de hombres armados que estarían realizando patrullajes en veredas de la zona baja, así como indicios de consolidación territorial de esta estructura.

El documento también registra un hecho ocurrido el 19 de julio, cuando varios hombres armados, señalados de manera preliminar como presuntos integrantes de las ACSN, habrían ingresado a un establecimiento comercial del barrio Feria 1 e intimidado a las personas que se encontraban allí.

A este escenario se suma la disputa territorial entre estructuras armadas. El seguimiento señala que varios homicidios registrados durante junio y julio estarían relacionados, presuntamente, con confrontaciones entre las ACSN y remanentes del Clan del Golfo, dinámica que habría dejado al menos cinco asesinatos asociados a esa confrontación.

Otro de los factores advertidos es el incremento del control sobre sectores rurales. Los reportes conocidos dan cuenta de patrullajes armados, restricciones sobre la movilidad de la población, resolución informal de conflictos y relacionamiento con líderes comunitarios.

La extorsión también aparece entre las principales preocupaciones. Comerciantes, productores agropecuarios y otros habitantes han referido un incremento de exigencias económicas ilegales atribuidas al grupo armado con presencia en la zona.

Sin embargo, el mismo seguimiento advierte que no existe un registro oficial que permita establecer la magnitud real de este fenómeno, debido, entre otras razones, a que muchas personas no presentan denuncias por temor a represalias.

El escenario incluye además reportes sobre un aumento en la vinculación de jóvenes mayores de edad a las estructuras armadas, mientras que en zonas limítrofes se mantiene el riesgo de confrontaciones con otras organizaciones ilegales.

En este contexto, las autoridades municipales y la Fuerza Pública han abordado en diferentes consejos de seguridad la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las acciones de control en las zonas rurales del municipio.

El seguimiento a la Alerta Temprana concluye que el escenario de riesgo mantiene su vigencia y advierte sobre la persistencia de la violencia homicida, la presencia de estructuras armadas ilegales y mecanismos de control e influencia sobre la población.

Al mismo tiempo, el documento señala que debe mantenerse cautela frente a la atribución de responsabilidades y a la magnitud exacta de algunos fenómenos debido al subregistro de información.