Misión de verificación en el Catatumbo arroja nuevos elementos tras bombardeo contra el ELN

Comisión de verificación de la Defensoría del Pueblo visitó el Catatumbo. / Foto: Defensoría del Pueblo.

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo concluyó una misión de verificación en la vereda El Sinaí, zona rural de San Calixto, Norte de Santander, donde se recopilaron nuevos elementos sobre los hechos registrados durante y después del bombardeo realizado por la Fuerza Pública entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto, en el marco de una operación contra estructuras del ELN.

La misión se desarrolló los días 11 y 12 de agosto, en límites con el municipio de El Tarra.

Durante la visita, la entidad corroboró la presencia de tres civiles heridos como consecuencia del uso de explosivos en la vereda El Sinaí.

Uno de los elementos recopilados corresponde a información entregada por diferentes fuentes, según la cual, después del bombardeo, habría ocurrido un desembarco de tropas de la Fuerza Pública en esta zona rural.

La Defensoría señaló que ahora corresponde a las autoridades judiciales establecer quiénes fueron responsables de las lesiones ocasionadas a los tres civiles.

La entidad pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos y establecer si existe responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública o de un grupo armado ilegal.

Con esta misión de verificación, la Defensoría busca aportar nuevos elementos para el esclarecimiento de lo ocurrido en El Sinaí, en medio de las operaciones militares adelantadas contra estructuras armadas ilegales con presencia en el Catatumbo.