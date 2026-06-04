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“Yo ya me retiro de ser candidato, no me retiro de la política”: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre el panorama electoral previo a la segunda vuelta presidencial.

Además, confirmó que ya no volverá a ser candidato de ninguna elección política, pero no se retira de la política.

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