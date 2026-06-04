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04 jun 2026 Actualizado 12:15

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“Yo ya me retiro de ser candidato, no me retiro de la política”: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, habló sobre el documento que publicó con diez principios innegociables de lo que fue su participación en la jornada electoral del pasado domingo 31 de mayo.

“Yo ya me retiro de ser candidato, no me retiro de la política”: Sergio Fajardo

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El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre el panorama electoral previo a la segunda vuelta presidencial.

Además, confirmó que ya no volverá a ser candidato de ninguna elección política, pero no se retira de la política.

Noticia en desarrollo.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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