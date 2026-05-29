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29 may 2026 Actualizado 14:00

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“Si el papa hubiera venido a Colombia, hubiera votado por mí”: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, candidato presidencial, aseguró que esta será la última campaña en la que será candidato por la Presidencia de la República.

Sergio Fajardo | Foto: Colprensa

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