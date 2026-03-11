“Estoy dispuesto a tocar todas las puertas para construir acuerdos”: Sergio Fajardo

Este miércoles, 11 de marzo, el candidato presidencial Sergio Fajardo envió una carta a los colombianos en la que se refirió de manera general a su candidatura y allí, aseguró estar “dispuesto a tocar todas las puertas”.

Lea más: “Me preocupa su confusión ideológica”: María Fernanda Cabal sobre Juan Daniel Oviedo

Lo anterior, según dijo, con el fin de “escucharlos a todos y a todas, y a construir los acuerdos que Colombia necesita para que, juntos, nos comprometamos con un cambio”.

¿Qué más dice la carta?

Dentro de la misiva, Fajardo mencionó no creer en los extremos políticos tradicionales (izquierda y derecha) sino que busca “trabajar por un país en el que estemos todos”.

Le puede interesar: Estamos absolutamente convencidos de que Paloma Valencia va a ganar: Galán y Peñalosa

“Decido hacer una campaña sin odio, ni ingenuidad”, aseveró.

Así mismo, el candidato presidencial, que no es la primera ves que aspira a llegar a la Casa de Nariño, dijo que ofrecerá a los colombianos su “coherencia, disciplina y seriedad” para, de esta forma, centrarse en los diferentes sectores sociales y económicos que hay en Colombia y ayudarlos.

Lea también: “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores, ella no tiene mi desgaste”: Álvaro Uribe

Y concluyó: “Creo en los puentes, no en las trincheras. Me niego a aceptar que Colombia sea incapaz de alcanzar acuerdos ”.

Esta es la carta de Sergio Fajardo: