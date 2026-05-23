“Esta es mi última campaña presidencial”: Sergio Fajardo
Así lo confirmó el candidato presidencia tras su reunión con Paloma Valencia en Barranquilla.
El candidato presidencial Sergio Fajardo confirmó que esta será su última campaña. El anuncio lo hizo tras su reunión con Paloma Valencia en el Hotel El Prado, en Barranquilla.
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“Esta es mi ultima campaña, por supuesto, como presidente. Voy a cumplir 70 años y tengo la misma energía cuando arrancamos en cero”, dijo.
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Fajardo sostuvo que, de no ser presidente de la República, seguirá trabajando como profesor de la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México.
“Me moriré profesor orgullosamente y estaré trabajando”, manifestó.