Resultados electorales, narrativa de fraude e injerencia: las 72 horas después de elecciones

En la alianza Hora20 y El País en Elecciones, el turno es para la lectura de lo ocurrido desde el pasado domingo. Los resultados, la posición del presidente sobre un supuesto fraude, las negociaciones, las adhesiones y los cafés que aparecen como estrategia para conseguir votos de cara a la segunda vuelta. El análisis también de la participación en política, los apoyos internacionales y el terreno que se abona de cara al balotaje del 21 de junio.

Lo que dicen los panelistas

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, exsenador, miembro de la campaña de Iván Cepeda, aseguró que la definición del 21 de junio será apretada y dependerá de lo bien o mal que lo hagan las campañas, de las propuestas y de las emociones que generan los candidatos, “En las segundas vueltas, que se inventaron los franceses, hay una equivocación en la que caen las campañas y es sumar aritméticamente y asumir que los votos están chuleados, pero realmente es volver a buscar votos”. Insistió en que en 2014 votaron en segunda vuelta 2,6 millones más que en primera, “Son entre 5 y 6 millones de votos que se disputarán en segunda vuelta y dependerá de la campaña y lo que ocurra con las candidaturas”.

Resaltó que con Abelardo ya se sabe qué pasa con la institucionalidad, “Es un salto al vacío porque no respeta libertades, derechos, ni libertad de prensa. Incluso, me impresiona ver liberales con Abelardo porque lo más contrario a la Constitución del 91 es Abelardo, no Cepeda”.

Para Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, las campañas se toman su tiempo para pensar en esta segunda vuelta, “Acá las sumas no son aritméticas y en la campaña de Cepeda planteamos una segunda etapa que empieza mañana” No negamos que un sector de la campaña quedó sorprendido porque se pensaba ganar en primera vuelta, pero muchos sabíamos que tendríamos segunda vuelta”. De otro lado, dijo que la segunda vuelta será agresiva y polarizada, “pase lo que pase, vamos a ganar, pero sí creo que el resultado será muy ajustado por 2 o 2,5 puntos”.

Ante ese panorama, explicó que desde la campaña de Cepeda se van a dedicar a hacer campaña, no a cuestionar la institucionalidad, “Pase lo que pase, vamos a reconocer los resultados” Van a votar 25 millones de personas, cada punto son entre 240 mil a 250 mil votos. Son unos 6 millones de votos en pelea, entonces son más de 10 puntos en disputa, pero la segunda vuelta se adelantó a la primera”. Finalmente, detalló que la estrategia de la campaña es de aire, “Es una estrategia de ir a medios, de ir a las redes sociales, y arrancamos una gira con Cristo en la campaña de centro, mientras que el equipo de Aida irá a territorios; nos hemos dividido el trabajo”.

Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical, manifestó que la preocupación es que el presidente parece que quiere generar caos, “Ha desconocido los resultados, no acepta la derrota de su candidato el domingo y sigue hablando de alteración en algoritmos sin mostrar pruebas”. También comentó que en esta primera vuelta la abstención, “ahora vemos una adhesión de Paloma, que es una suma importante, y vemos adhesiones del vicepresidente Huerta, de Claudia López y a indecisos que se sintonizan”. De otro lado, comentó que el resultado de Abelardo sorprendió a todos los analistas, tuvo una ventaja importante y esta era su primera elección, “el país ya entendió que Petro no cumplió la tarea, que no se cumplió con lo que prometieron. El colombiano quiere un cambio de rumbo en la dirección el Estado y eso lo representa Abelardo de la Espriella”.

Para Lucas Pombo, consultor y analista, el efecto práctico de las sospechas que siempre tiene Petro es que ni la elección la declara el presidente, ni el próximo presidente lo posesiona el saliente, “la declaración del presidente no se puede reducir a una opinión en X”. Frente a las estrategias de campaña, dijo que no se ve a candidatos moviéndose al centro, “Esa estrategia ya no funcionó” Los veo doblando su apuesta para movilizar sus bases y ahí entran elementos que orbitan a candidatos, en Cepeda, figuras como Cristo que devuelven narrativa a la institucionalidad y lo mismo en la campaña de Abelardo”.

Durante el debate aclaró que su voto en segunda vuelta se decantó por Abelardo de la Espriella, entendiendo que él es la opción institucional, “Hay cosas que me preocupan, como el trato de la prensa o retroceder en conquistas sociales, entonces creo que es un riesgo menor frente a Cepeda, sobre todo, en el tema de Constituyente”.