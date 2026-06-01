¿Qué dicen los expertos ante la posición del presidente Petro de no reconocer el preconteo?

Después de que el país conociera los resultados del preconteo de las elecciones de primera vuelta, el presidente Gustavo Petro publicó un trino en el que sugiere no reconocer los resultados de la primera vuelta, “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

El presidente aseguró en la publicación que hay dos censos en este momento, el oficial y, “el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”. Finalmente, dijo que los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República.

Catalina Botero, experta en derechos humanos, libertad de expresión y en derecho constitucional, dijo que el presidente tiene razón en decir que el preconteo no tiene efecto vinculante, “el preconteo es una información al pública a partir de la transmisión de una de las actas que diligencian los jurados. Normalmente la diferencia entre preconteo y escrutinio es baja y eso genera cierta seguridad en la ciudadanía”.

Reiteró que el presidente Petro confunde todo con todo, “habla de software de preconteo y escrutinio, pero aquí no se ha utilizado el software de escrutinio. El software de preconteo es de Indra y no de Thomas Greg, además, dice que se modificaron los algoritmos de los software para agregar 800 mil cédulas, nada tiene que ver el censo con los software. El censo se cerró hace un mes y el software de preconteo, utilizado hoy, no tiene nada que ver con el censo”. Finalmente dijo que lo dicho por el presidente no tiene ni pies ni cabeza, pero sí genera incertidumbre entre quienes lo quieren y lo respetan, “Petro incumple deberes según la Corte y la CIDH, esto en otros países ha generado violencia extrema; es una falta de seriedad democrática”.

El exregistrador nacional, Juan Carlos Galindo, dijo que el pronunciamiento del presidente es desinformativo y manipulador, “el preconteo lo organiza la Registraduría a partir del trabajo que adelantan los jurados, eso se refleja en la consolidación de datos que el país conoce. Históricamente en elecciones presidenciales la diferencia entre preconteo, que es extraoficial y escrutinio, es de menos del 1%”, con lo cual, asegura que se demerita la posición del presidente Petro. También afirmó que los software que utiliza la Registraduría son auditados por partidos, por Procuraduría y una auditoría internacional para hacer una verificación internacional. por otro lado, reiteró que lo único valido en el mensaje del presidente, es que va a esperar al resultado del escrutinio, “pero es que eso es lo que dice la ley”.

Juanita Goebertus, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, detalló que Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable, “el software del que habla el presidente no interviene en el censo electoral y además, es un software bajo custodia de la Procuraduría, entonces es lamentable que el presidente busque sembrar dudas injustificadas”. Por otro lado, dijo que ante la segunda vuelta, se espera que los resultados sean respetados y que la comunidad internacional rodee a las autoridades electorales que dan garantías de respeto a la voluntad de los ciudadanos.

Rodrigo Uprimny, investigador de DeJusticia y profesor en la Universidad Nacional, apuntó que el pronunciamiento del presidente es infortunado e inaceptable, “el preconteo obviamente no tiene efecto jurídico, pero no hay evidencia de irregularidades en el preconteo, entonces decir que se rechazan los resultados de un preconteo, que no tiene efecto jurídico, pero sin base para rechazarlos, es sembrar desconfianza en un bien público que es el sistema electoral colombiano”.

Andrés Caro, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho manifestó que el presidente no tiene dentro de sus funciones aceptar o no los resultados ni de preconteo, ni de escrutinio, “el presidente solo debe garantizar la tranquilidad como comandante de las Fuerzas Militares; como jefe de Estado debe mantener la paz cívica que es una misión moral, la cual tampoco ha cumplido”.

Sandra Borda, profesora en la Universidad de los Andes, recordó que la semana pasada la Registraduría discutió sobre el rol de observadores internacionales, “un dato fundamental es que este proceso electoral dentro de observadores técnicos e internacionales, son el doble frente a hace cuatro años”. Por otro lado, dijo que a la única figura que le hace daño esta posición del presidente Petro, es a Iván Cepeda.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, comentó que ninguno de los software toca el censo electoral, entonces no se entiende lo que dice el presidente, “esto realmente va a afectar mucho la campaña de Cepeda”.

Para Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, durante los próximos 3 o 4 días el gobierno sembrará la idea de la ilegitimidad de los resultados, “eso ya lo venía haciendo Petro, pero el riesgo es enorme porque este es el modelo de ellos, deslegitimar instituciones, atacar el proceso electoral y no pasa nada”.

Javier Lafuente, subdirector de la edición América de El País, apuntó que lo dicho por el presidente es difícil de digerir para muchos ciudadanos a la hora de posicionarse para tomar una decisión sobre el voto, “lo ocurrido en Colombia no es comparable a ningún otro proceso en cuanto a claridad, hemos alabado la rapidez del proceso y puede haber algunas dudas, pero plantearlo así, es hacer un sinónimo de fraude sin mencionar la palabra”.