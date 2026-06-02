Germán Córdoba dejó la dirección de Cambio Radical; Enrique Vargas y Fuad Char asumirán por ahora

A través de un comunicado, el partido Cambió Radical informó que el Comité Central de la colectividad aceptó “la renuncia del doctor Germán Córdoba Ordóñez como Director Nacional de esta colectividad”.

Y mientras se realiza la Convención Nacional para elegir en propiedad al nuevo director del partido, la dirección quedará en manos de dos de los líderes naturales de la colectividad, de manera colegiada.

Sé trata de Enrique Vargas Lleras, hermano del fallecido exvicepresidente Germán Vargas llegas, y Fuad Char, empresario y jefe policial de la estructura Char en Barranquilla.

En el mismo comunicado, el Comité Central destacó la gestión de Córdoba al frente de la colectividad y reconocieron su trabajo, realizado durante casi ocho años.

La renuncia de Córdoba se produce en medio de un momento duro para Cambio Radical. Y es que en las elecciones legislativas de 2026 la colectividad perdió varias curules en el Congreso.

Igualmente, a ese panorama se sumó el fallecimiento de su líder natural, Germán Vargas Lleras, el pasado 8 de mayo.

La decisión, agregó el partido, busca enviar “un mensaje de unidad, liderazgo y fortalecimiento institucional para toda la colectividad, manteniendo vivo el legado y los principios del líder natural de esta colectividad, Germán Vargas Lleras”.

Es de recordar que Córdoba ya había manifestado a la bancada de Cambio Radical su intención de dejar la dirección de la colectividad antes de las elecciones al Congreso, por lo que su salida ya era previsible al interior del partido.