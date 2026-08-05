Plan de choque en el sistema de salud: ¿Qué propone el nuevo gobierno?

En Hora 20 los panelistas analizaron el estado del sistema de salud que encuentra el nuevo gobierno, las afectaciones que han sufrido los pacientes, los problemas financieros de las EPS. Además, el plan de choque de 90 días que implementará la recién designada ministra de Salud, Ana María Vesga, y la inyección de $10 billones de pesos para mitigar los problemas financieros y técnicos del sector.

Lo que dijeron los panelistas

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, advirtió que los $10 billones de pesos anunciados como parte del plan de choque del gobierno entrante no solucionarán de fondo los problemas del sistema de salud, pero sí ayudarán en su reestructuración.

Así mismo, indicó que la industria de los medicamentos sigue firme trabajando en la producción de moléculas. “Los medicamentos están disponibles y, seguramente, una vez se alivie el tema de flujo de recursos en el sistema de salud, Colombia tendrá mejores indicadores”, puntualizó Gaitán.

Augusto Galán, exministro de Salud y director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, consideró que el próximo gobierno se encontrará con un sistema de salud en “cuidados intensivos”, con dificultades en el acceso a servicios y una deuda creciente.

“El tema de salud pública es un deterioro de la vigilancia epidemiológica, un incremento de enfermedades emergentes. Por ejemplo, tuvimos un pico epidemiológico de dengue muy fuerte”, puntualizó Galán. Y mencionó el caso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y los cambios que hizo el gobierno saliente en el sistema de salud de los docentes. “Demuestra un descalabro financiero, entregan una pérdida patrimonial de casi 4 billones de pesos”,

Andrés Forero, congresista del Centro Democrático y presidente de la Comisión Séptima del Senado, destacó que la medicina prepagada se ha incrementado en un 35 % debido a que los servicios de la salud públicos han tenido fallas en su efectividad.

Forero también señaló que no es necesario presentar una reforma a la salud para mejorar las condiciones del sistema y se refirió al proyecto de ley radicado por el Pacto Histórico. “La Reforma a la salud del Pacto Histórico nació muerta y ahora será más difícil que la puedan aprobar”, sostuvo el senador.

Mauricio Rubio Buitrago, ejecutivo del sector salud y gerente senior de Medicamentos del Grupo Keralty, sostuvo que el déficit que sufre el sistema de salud no es una mera impresión de los gremios u otros actores. “Después de todos estos años de intervención por funcionarios de este gobierno, las EPS intervenidas han fallado”, señaló Buitrago.

“No es solo un déficit económico sino una desestructuración del sistema. Los que estamos en el sistema sabemos que hay fallas en la atención y falta de recursos”, concluyó Rubio.

Johnattan García-Ruiz, magíster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, consultor del BID y director de Decilion, consultora en salud global, indicó que el acceso a medicamentos cayó en un 15 % en sólo un año. “Las personas están viviendo unas graves consecuencias; los más pobres deben decidir entre esperar o comprar los medicamentos ”, anotó el experto.

También mencionó que Colombia era usada como un ejemplo de un sistema de salud eficiente, pero sostuvo que hay otros países que pueden ser usados como referentes. “Tailandia en 2002 hizo una gran reforma y demostró que la salud se debe construir piedra a piedra y Singapur planeó un nuevo sistema en 30 años”, explicó García-Ruiz.

Denis Silva, representante de la Asociación Pacientes Colombia, sostuvo que los pacientes más afectados por la crisis del sistema de salud son aquellos que viven con enfermedades huérfanas o de alto costo. “Por la ausencia de política clara tenemos niños naciendo con naciendo con VIH”, apuntó Silva.

Adicionalmente, cuestionó con dureza la gestión del gobierno saliente y sostuvo que sus falencias se reflejan en la inconformidad de los pacientes. “Tenemos 7,7 millones de PQRS en cuatro años. Este gobierno deja cientos de víctimas en el tema de salud y es el que más ha vulnerado el derecho fundamental a la vida”, explicó Silva.