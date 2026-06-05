José Manuel Restrepo y su propuesta de una “mini reforma pensional”

En Hora 20 con Diana Calderón, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, abordó diversos temas, desde el simbolismo de la camiseta de la Selección Colombia hasta sus propuestas para el sistema pensional.

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En primer lugar, Restrepo defendió el uso de la camiseta de la selección. Argumentó que las decisiones judiciales de tutela son “interpartes” y que los colombianos tienen la libertad de usarla “cuando se nos dé la gana, en el momento en que queramos y en las circunstancias en que queramos”, como una expresión de amor con el país.

“No hay que tenerle miedo a que existan reformas”

Sobre las propuestas de campaña, el exministro de Hacienda desmintió que su eventual gobierno con de la Espriella sea de “contrarreformas sociales” que busquen revertir los beneficios existentes.

“Primero, no hay que tenerle miedo a que existan reformas, eso hace parte de la construcción de democracia. Cuando hay una democracia, hay mayorías y las mayorías también definen un camino. Pero más importante que eso es que de ninguna manera nosotros venimos a menoscabar o a disminuir los beneficios sociales que se han construido. Lo que venimos también es a profundizar en algunas de esas necesidades en materia social”, manifestó.

Restrepo aseguró que sí ha habido una campaña que le ha hablado a las poblaciones más vulnerables del país; es la suya, y criticó la gestión del presidente Gustavo Petro, con una “destrucción monumental e incomparable”, incluso en materia social.

“A esos ciudadanos que sufren con la salud, que sufren con la educación, que sufren con la vivienda. que sufren con la extorsión, que sufren con una cantidad de problemáticas como el hambre y otras más que se han deteriorado en el gobierno de Gustavo Petro. Es que nadie puede dejar de reconocer que la destrucción que ha habido en estos 3 años y medio es monumental e incomparable, incluso en materia social”.

Respecto a la reforma laboral, Restrepo aseguró que no revertirán los beneficios sociales existentes, como el salario mínimo. Además, se autoproclamó como defensor del “salario digno y vital”.

“El más amigo del salario digno y vital he sido yo. Pues usted fue el primero que lo estudió por primera vez. ¿Quiénes han sido los dos que más han aumentado el aumento del salario mínimo por encima de inflación y productividad? Uno, Petro en el 2026, ¿cierto? Y Restrepo en el 2022″, agregó.

El candidato vicepresidencial también expresó su acuerdo con la disminución de la jornada laboral, una decisión que, según él, fue propuesta por el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La “mini reforma pensional”

Sobre el sistema pensional colombiano, Restrepo abordó una propuesta de una “mini reforma pensional”. De acuerdo con sus declaraciones, la actual reforma pensional, de ser aprobada por la Corte Constitucional, necesitará una serie de ajustes para solucionar los problemas que no se abordaron:

“Ahora, creo también que, por ejemplo, puntualmente respecto al tema pensional, yo sí creo que se necesita una mini reforma pensional que ajuste dos problemas que, en mi opinión, tiene la reforma pensional, porque esta reforma pensional de pasar por la corte necesita de otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar”.

Según Restrepo, estos dos puntos clave son: primero, permitir al trabajador en el régimen semicontributivo la libertad de decidir entre la devolución del ahorro o recibir montos mensuales que considera “chichigua”.

Para el régimen contributivo, abogará para que el trabajador pueda elegir dónde tener sus recursos, ya sea en el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) o el régimen de Prima Media (RPM).

Reviva la entrevista a José Manuel Restrepo en Hora 20

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