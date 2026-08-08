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Análisis de la posesión presidencial y el discurso de Abelardo de la Espriella

En Hora 20 los panelistas analizaron la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el primer discurso del mandatario en el Batallón Pichincha de Cali, la asistencia de invitados internacionales y los momentos clave de la ceremonia.

Lo que dijeron los panelistas

Angelika Rettberg, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Boston y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, sostuvo que la ceremonia tuvo todos los elementos de una transición democrática normal. También destacó que el presidente Abelardo de la Espriella manifestó un respeto por la Constitución, la separación de poderes y la democracia. “Eso es una señal de tranquilidad”, puntualizó Rettberg.

Sin embargo, sostuvo que hubo declaraciones fuertes. Por ejemplo, recordó que el mandatario advirtió que el tiempo del diálogo ya pasó. “

Carlos Arias, doctor en Psicología Política y Participación Ciudadana consultor, analista y gerente de la firma Estrategia & Poder, recordó su paso por la campaña de Abelardo de la Espriella y resaltó varios mensajes de su discurso,

Adicionalmente, subrayó que este gobierno se sumó a un bloque en Latinoamérica que fue electo democráticamente y no intentó manipular los poderes.

Carlos Augusto Chacón: director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política (ICP), también destacó el respeto que manifestó el presidente De la Espriella sobre la separación de poderes. “Abelardo dijo que no cree en asambleas para cambiar el orden constitucional, que va a acatar los fallos de la justicia y que va a respetarla”, manifestó Chacón y sostuvo que el gobierno saliente tenía una posición que pretendía poner en duda la separación de poderes.

Chacón también destacó que Latinoamérica viró hacia la derecha y señaló que esos proyectos políticos se están uniendo para hacer un contrapeso a la izquierda.

“Varios de esos gobiernos hacen parte del Escudo de las Américas o de la Coalición Anticarteles”, puntualizó.

Jorge Restrepo, economista y director del CERAC, manifestó que el presidente Abelardo de la Espriella no sólo aceptó las restricciones institucionales, sino también ambientales y religiosas.

“Me preocupa muchísimo que no haya anunciado una revisión completa del Presupuesto General de la Nación y las relaciones con los departamentos y municipios. No es suficiente con el congelamiento del gasto, porque ese gasto no se puede pagar con la estructura tributaria que tenemos”, anotó Restrepo.

Janiel Melamed, profesor universitario y experto en seguridad internacional, sostuvo que los símbolos que implementó el presidente de la Espriella fueron coherentes con su campaña. “En su discurso habló del resurgir de tradiciones y valores judeocristianos que representan a la inmensa mayoría del pueblo colombiano demográficamente hablando”, sostuvo Melamed.

También destacó el eje de la seguridad y la apuesta por fortalecer las Fuerzas Militares y policiales. En ese sentido, indicó que el gobierno entrante buscará victorias tempranas contra estructuras armadas ilegales. Además, señaló que es clave apalancar esta apuesta con cooperación internacional.

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