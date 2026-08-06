El balance del legado y los desafíos que deja el Gobierno Petro

En Hora 20, los panelistas analizaron el legado y los desafíos que deja el gobierno del presidente Gustavo Petro, los indicadores que permiten evaluar su desempeño, las políticas que tuvieron buenos resultados y los saldos pendientes que le hereda a la administración de Abelardo de la Espriella.

Lo que dijeron los panelistas

Pedro Medellín, economista, politólogo, analista y columnista, sostuvo que el gobierno saliente implementó cambios políticos e institucionales claves. Paradójicamente, explicó que el presidente fortaleció a las instituciones debido a que las puso a prueba con sus decisiones. “El Presidente intentó eludir las normas y pasar por encima del legislativo y judicial, pero los jueces hicieron valer el ordenamiento jurídico del país”, dijo el panelista.

También destacó “la movilización de un sector de la sociedad que había estado olvidado por las políticas públicas y se sintió atendida o tenida en cuenta por este gobierno”. Adicionalmente, señaló que hubo varios tipos de corrupción durante el actual gobierno: “uno que tiene que ver con apropiación de recursos públicos UNGRD y Aerocivil, y otro en la manipulación de las cifras y la entrega de información no verdadera”.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostuvo que uno de los talones de Aquiles del gobierno que termina fue la seguridad. “La Paz Total se debe medir en su objetivo: desescalar las violencias, pero no lo logró y por el contrario, hay más grupos, más fragmentados y numerosos: 15 mil integrantes antes y ahora cerca de 29 mil, un incremento del 90%”, manifestó Llorente y agregó que muchos civiles quedaron en manos de los grupos armados ilegales por las falencias del Estado.

La experta también cuestionó los diálogos de paz con los grupos armados. “Ningún proceso culminó en el tránsito completo hacia la legalidad. Lo que tenemos hoy es que se logró implementar una Zona de Ubicación Temporal con los Comandos de la Frontera, que originalmente estaba al interior de la Segunda Marquetalia”, concluyó.

No obstante, destacó que el gobierno Petro aumentó el cupo fiscal en los municipios PDET. “Las mayores inversiones de obras por impuestos se dieron en este gobierno; fue identificado por empresas, por las comunidades y autoridades locales”, sostuvo Llorente.

Guillermo Rivera, abogado, exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, manifestó que no se debe hacer un balance en blanco y negro del gobierno saliente. “No se puede afirmar que Abelardo recibe el país en un peor estado que Petro hace 4 años. Hay temas donde está mejor como agenda social, con logros concretos en materia laboral y reconocimiento de derechos”, advirtió Rivera.

Además, destacó las inversiones que ha hecho el gobierno Petro en más de 1.000 municipios, haciendo un esfuerzo por la descentralización de los recursos. No obstante, sostuvo que el gobierno tuvo evidentes escándalos de corrupción y flaquezas en materia de seguridad y salud.

Por último, destacó el espacio político que ha ganado la izquierda en los últimos años. “La izquierda está muy fuerte en Colombia, ha venido creciendo y tiene la bancada más grande en el Congreso. Es una fuerza retumbante en la política colombiana con liderazgos y logros entre los lunares que tuvo el Gobierno”, anotó.

Esteban Gálvez: Analista político y socio fundador de GDP Consultores, consideró que el gobierno Petro no hizo una buena gestión en términos generales. “Abelardo fue elegido con unas narrativas muy disruptivas. Pero Petro no entregará un mejor país en términos de políticas públicas. El país echó para atrás en muchos puntos de políticas públicas. Además tenemos el 7% del PIB en déficit”, señaló Gálvez.

“Vemos un legado muy lindo en lo discursivo, pero, en términos de estadística, al gobierno entrante le toca levantar el tapete para revisar qué debe resolver”, anotó el panelista y señaló que la izquierda está nerviosa debido a los escándalos de corrupción que se han destapado sobre el final del mandato del presidente Petro. “La corrupción será un golpe muy fuerte, pero hay una oportunidad de oposición férrea contra Abelardo”, concluyó Gálvez.

Escuche el programa completo aquí: