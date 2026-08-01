¿Qué es la batalla cultural que propone Abelardo de la Espriella?

En Hora 20, los panelistas analizaron la batalla cultural que ha propuesto el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, los valores que defiende y la tensión que hay entre estas propuestas y las libertades individuales. Además, discutieron sobre los resultados que ha dejado esta batalla a nivel global.

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Lo que dijeron los panelistas

Agustín Laje, escritor y politólogo, explicó que la batalla cultural hace referencia a “la conquista del poder político a través de medios que no son militares ni estrictamente electorales”. Y manifestó la necesidad de que los gobiernos de derecha también disputen el terreno de las ideas.

“Quien logra influir decisivamente sobre los componentes culturales, consigue configurar los marcos a través de los cuales las personas viven”, sostuvo. En ese sentido, señaló que no basta con que un gobierno tenga buenos indicadores económicos para garantizar el respaldo de la sociedad.

“Si la gente en sistemas capitalistas no piensa como los sistemas capitalistas exigen y como los modelos de derecha suponen, entonces la izquierda volverá muy rápido al poder”, argumentó Laje. Además, opinó que en las batallas culturales no hay una resolución final, sino que se desarrolla una disputa constante.

Mauricio Albarracín, abogado y filósofo de la Universidad Industrial de Santander, aseguró que los debates sobre la cultura son deseables en la sociedad. Sin embargo, manifestó su inquietud por la connotación militarista que tiene el concepto de “batalla cultural”.

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“La Constitución en su artículo 7 establece la diversidad cultural como un principio que se protege y se reconoce en el Estado colombiano. Lo que vaya a hacer el gobierno en esta materia tiene el límite de la Constitución”, sostuvo Albarracín. También advirtió sobre los peligros de que el Estado intente controlar el ámbito cultural y señaló que esto es propio de los regímenes autoritarios. “Joseph Goebbels estableció el ‘arte degenerado’ en 1937. El régimen nazi dijo qué obras le parecían correctas e incorrectas”, apuntó.

Santiago Vélez, abogado y columnista, dijo que dentro del concepto de batalla cultural “se habla de cultura en un sentido amplio: abarca el lenguaje, las redes sociales, las universidades y la comunicación en general”. Y sostuvo que es un fenómeno que está lejos de ser nuevo. “No es solamente de la derecha, lo que pasa es que la derecha es más explícita en llamarla por ese nombre”, agregó.

Además, sostuvo que es clave en asuntos como la memoria histórica. “Ese es uno de los grandes terrenos que se deben volver a estudiar. Aquí hubo una inversión de valores morales”, concluyó Vélez.

Aquiles Este, semiólogo y docente universitario, aseguró que la importancia de la cultura en el ámbito político ha cambiado en los últimos años. “Bill Clinton en su primer gobierno dijo que el corazón de toda la conciencia política era la economía. Me temo que eso ha cambiado. Estamos en una época en que las decisiones políticas están guiadas por asuntos morales”, indicó el experto.

También señaló que la tecnología ha provocado un cambio dramático en la cultura durante los últimos años. “El tema de la batalla cultural no es reciente. Lo que es realmente reciente y alarmante es que gracias a la big data se puede hacer ingeniería de la cultura y eso es preocupante”, anotó.

Martha Senn, artista, gestora cultural y columnista, sostuvo que hay una distinción entre la cultura y lo cultural. “Los artistas nos movemos en esa dimensión de la cultura. Todo lo que es la pluralidad y los derechos ya entra a hacer parte de lo cultural”, dijo Senn.

También destacó la importancia de fomentar la creatividad en todas las etapas de la vida. “Creo que una de las batallas culturales y sobre lo cultural está en trabajar desde el arte con los niños, las familias y los maestros. Desde la niñez no se puede perder el espíritu creativo, que tiene que seguirnos acompañando. Sobre todo en esta época en la que la inteligencia artificial nos está agobiando”, agregó.

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