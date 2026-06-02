Rescatan Mono Capuchino en el Valle que estaba con una cadena amarrada a su cuerpo por más de 3 años

Una denuncia anónima permitió a la CVC y a la Policía Ambiental liberar al animal, desnudando el tráfico de fauna.

Durante más de tres largos años, las cuatro paredes de una habitación, en el municipio de Yotoco, se convirtieron en el universo entero de un mono capuchino.

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El animal arrastraba una cadena amarrada a su cuerpo que lo reducía a un objeto de entretenimiento para las redes sociales, donde su cautiverio se exhibía ante el mundo digital, mientras su salud se deterioraba en silencio, alimentado con productos humanos que lentamente intoxicaban su organismo, como pan y leche en polvo.

Una denuncia anónima abrió las puertas de su encierro y alertó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y a la Policía Ambiental.

Al llegar, hallaron una escena devastadora: la crudeza del tráfico de fauna, reflejada en un ser silvestre atado en una habitación, reducido a mercancía, despojado de libertad.

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El rescate no fue solo un procedimiento legal, sino un acto de justicia para este mono, al que le habían arrebatado su dignidad y su esencia natural, transformando su instinto salvaje en un triste espectáculo doméstico.

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