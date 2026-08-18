Pico y placa en Pasto: Así aplica la medida para la semana del 17 al 23 de agosto

Pasto - Nariño

En Pasto la circulación de vehículos tiene varias restricción tanto para vehículos como para motocicletas, medidas que es necesario tener en cuenta en caso de viajar o permanecer en la ciudad de Pasto.

De acuerdo con el Decreto 0122 del 24 de julio de 2026, se establece que el pico y placa no rige los sábados, domingos ni festivos, por lo que la medida no aplicaría el lunes 17 de agosto, por lo que la restricción vehicular funcionará así durante esta semana:

Lunes 17 de agosto: Festivo

Martes 18 de agosto: 0 y 1

Miércoles 19 de agosto: 2 y 3

Jueves 20 de agosto: 4 y 5

Viernes 21 de agosto: 6 y 7

El pico y placa rige de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche y se determina teniendo en cuenta el último dígito de la placa del vehículo, y aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis.

Otras restricciones vigentes en Pasto

Además del pico y placa, continúan las demás restricciones de movilidad para motocicletas en la ciudad:

Restricción para motocicletas entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, todos los días.

Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.

Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de Pasto, durante las 24 horas.

El incumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 0122 será sancionado por las autoridades de tránsito conforme al Código Nacional de Tránsito, por lo que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto fortalecerá la vigilancia y el control permanente de la medida.