Cuál es el único animal que, en el español, tiene solo dos letras en su nombre: ¿está en Colombia?

El planeta Tierra está plagado de vida en cada uno de sus rincones, hasta en los más escondidos. En cada ecosistema, tanto por aire, tierra y mar, la vida abunda, y lo hace desde hace cientos de millones de años.

Y es que la proliferación de esta vida a lo largo de cada era por la que ha pasado nuestro mundo ha ido dejando en sus biomas, animales con características muy peculiares.

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Es así como se pueden encontrar especies de un tamaño predominante, y otras microscópicas. Animales que alumbran con luz propia; que corren a la misma velocidad, o hasta más, que un carro deportivo; seres vivos que escupen veneno, que ven en la oscuridad o que pueden tejer telas, y hasta que cambian de color según su entorno.

Sin embargo, las curiosidades pueden ser infinitas si entramos al detalle de cada uno de estos seres vivos, y no necesariamente desde un punto de vista biológico, sino también lingüístico.

¿Por qué? Porque hasta en la escritura de sus nombres se pueden descubrir peculiaridades que hacen que se diferencien con mayor fuerza los unos de los otros.

Es el caso, puntualmente, de una especie que dentro de la escritura del español, resalta como el único animal que su nombre se compone con dos letras solamente.

En Caracol Radio le contamos.

Este es el animal que, en el español, su nombre se compone solamente de dos letras

Pues bien, este animal, aunque se piense que puede ser extraño por la peculiaridad de su nombre, la verdad es que es muy común debido a que está emparentado con especies que son muy comunes para el ser humano.

Se trata del ‘Ñu ’, un miembro de la familia de los antílopes.

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“Su complexión pesada y sus cuartos delanteros desproporcionadamente grandes hacen que se parezca mas a los bovinos"; sin embargo, no lo son. “Los ñus pueden alcanzar las 2,5 metros de altura y 1,5 hasta los hombros, y pesar alrededor de 275 kilogramos”, describió la reconocida revista National Geographic.

Otra de sus características, y que lo hace todavía más similar a los bovinos, son los cuernos, los cuales están presentes tanto en machos, como en hembras.

¿Cómo se comportan?

En materia de comportamiento, el Ñu es un animal que, aunque tiene apariencia agresiva, es muy sociable, por ello se manejan dentro de grandes manadas.

Adicionalmente, el Ñu e una especie que está muy adaptada a la migración, tal como lo explica la enciclopedia Britannica.

“La migración del Ñu es uno de los espectáculos más grandiosos de la fauna salvaje. Más de un millón y medio de ejemplares participan en estos espectaculares desplazamientos en busca de tierras con pastos más verdes”, agrega al respecto el zoológico Aquarium de Madrid, España.

¿Se encuentra en Colombia?

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La realidad es que no. Aunque este animal es muy peculiar debido a las características de su nombre, el Ñu es una especie endémica de África, y habita en las grandes llanuras de algunos de los países de ese continente como Tanzania, Kenia y el ya muy reconocido Parque Nacional del Serengueti.

Vea un video de un Ñu defendiéndose del ataque de un cocodrilo del Nilo:

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