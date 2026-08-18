Secretario del Interior revela los acuerdos entre la Alcaldía de Tunja y el gremio de taxistas

Cerca de 2.000 taxistas serían vinculados a las estrategias de seguridad y control que se desarrollan en la capital boyacense.

Tunja

La Alcaldía de Tunja avanza en una serie de mesas de trabajo con el gremio de taxistas, con el propósito de atender las principales problemáticas que enfrenta este sector y fortalecer su articulación con las autoridades de la ciudad.

El secretario del Interior de Tunja, coronel retirado Óscar Moreno, explicó que la Administración Municipal busca mantener un diálogo permanente con los diferentes sectores productivos y, en este caso, con los conductores de taxi.

“Hay algunos inconvenientes planteados por ellos, como el tema de la ilegalidad, el tránsito en la ciudad y la coordinación con las diferentes autoridades de seguridad. Esa dinámica ya la empezamos a trabajar”, señaló.

Moreno indicó que ya se realizaron nuevas mesas de trabajo y que se establecieron directrices para atender las solicitudes planteadas por los taxistas. Además, destacó el papel que puede desempeñar este gremio dentro de las estrategias de seguridad y control.

“Cerca de dos mil taxistas deben ser parte de todo el esquema de seguridad para la ciudad”, afirmó el secretario del Interior.

Continuarán las mesas de trabajo

La Administración Municipal prevé continuar los encuentros con los representantes del gremio, debido a que existen diferentes inquietudes que requieren la participación de varias dependencias.

“Tenemos que seguir trabajando porque hay muchas inquietudes y todos los sectores de la Administración deben involucrarse. Nuestro propósito es seguir construyendo ciudad y un actor muy importante es todo este sector de taxistas”, manifestó.

Uno de los asuntos que también fue planteado durante las conversaciones está relacionado con las plataformas digitales de transporte, entre ellas Uber.

Frente a este tema, el secretario del Interior aseguró que todavía no existe una decisión definitiva por parte de la Administración Municipal y que primero se deberá establecer un diagnóstico.

“No me voy a adelantar hasta que tengamos muy bien estructurado el diagnóstico y cada uno de los parámetros que vamos a desarrollar”, explicó.