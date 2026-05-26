¿Y MinAmbiente? Cocodrilos en riesgo de extinción no reciben comida ni atención médica desde enero

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Denuncia por mal cuidado de cocodrilos en peligro en vía de extinción

Es evidente y alarmante la crisis que está enfrentando el programa de conservación del caimán llanero, conocido también como cocodrilo del Orinoco, la cual compromete a la Universidad Nacional, al Ministerio de Ambiente y a corporaciones ambientales.

Por temas contractuales entre las partes, el programa se encuentra detenido. Según Mongabay, estas organizaciones trabajaban para evitar la extinción de la especie y recuperar las poblaciones en su ambiente natural.

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Hoy, 200 cocodrilos se encuentran en condiciones críticas, en hacinamiento, sin alimento y además, sin atención médica. La situación habría ocasionado el fallecimiento de dos ejemplares.

180 de estos caimanes se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure y otros 12 en la Universidad de los Llanos (Unillanos), en Villavicencio, como parte de unos convenios realizados con la UNAL, quienes estaban encargados de la alimentación, el cuidado veterinario y la recolección de huevos de los cocodrilos.

Según expresan las instituciones, es precisamente la finalización de estas alianzas las responsables de la crisis, lo que ha generado que entre ellas se intercambien la responsabilidad.

Nicolás Ibarguen, ambientalista y productor colombiano, reveló detalles sobre la denuncia y el estado de los cocodrilos a 6AM W.

“Sí, son animales que pueden pasar mucho tiempo sin alimentarse, pero ya estamos llegando a momentos críticos“, explicó y es que, debido a las necesidades que enfrentan, hay una alta probabilidad de canibalismo entre ellos.

También hizo referencia a lo que representa esta especie: “tenemos que recordar que el cocodrilo del Orinoco es la segunda especie de cocodrilo más grande del mundo después del cocodrilo de Australia, de agua salada, y es el reptil más grande de Suramérica [...] es un animal que debemos y tenemos la obligación de proteger”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que esta sea una crisis existente hace más tiempo del notificado, Ibarguen asegura que, muy probablemente, es un problema que viene desde hace mucho tiempo.

“Yo sí creo que la Universidad Nacional tiene que liderar el proceso mientras se discuten y se resuelven todas estas peleas institucionales, estos animales sean alimentados adecuadamente y estén puestos en las condiciones que tienen que estar”, agregó.

¿Qué dice la UNAL?

La Universidad Nacional aseguró que el caso va mucho más allá de las versiones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación.

La institución negó que exista canibalismo entre los ejemplares, aunque sí reconoció problemas de hacinamiento, animales mutilados y caimanes ciegos, producto de años de confinamiento y sobrepoblación.

Según la UNAL, la problemática no corresponde únicamente a la Universidad, sino al manejo histórico del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, en el que también participan entidades como el Ministerio de Ambiente, Cormacarena, Corporinoquia y Unillanos.

La institución sostiene que durante años asumió casi sola los costos de alimentación, mantenimiento y reproducción de los animales, pese a tratarse de una responsabilidad nacional y ambiental compartida.

Además, la decanatura de la Facultad de Ciencias aseguró haber encontrado presuntas irregularidades documentales relacionadas con inventarios, movilización de ejemplares, salvoconductos y proyectos de investigación sin aparentes procesos ‘éticos’.

Incluso, en conversaciones conocidas por Caracol Radio, la decana Lucy Gabriela Delgado señaló que llevan más de un año y medio denunciando internamente situaciones que hoy están siendo revisadas por organismos de control y autoridades ambientales.

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¿Y MinAmbiente?

Desde la semana pasada Caracol Radio solicitó una respuesta formal al Ministerio de Ambiente, pero hasta el momento no ha sido enviada.

La entidad confirmó a este medio que se está preparando un pronunciamiento oficial al respecto.

Escuche la entrevista completa:

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