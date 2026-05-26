Inadmitieron en Medellín a 12 estadounidenses que venían a Medellín con fines de explotación sexual

Medellín

Migración Colombia inadmitió en las últimas horas a 12 ciudadanos estadounidenses que llegaron al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro y que tendrían fines de explotación sexual.

Estas personas, que provenían de diferentes ciudades del país norteamericano, según las investigaciones y herramientas tecnológicas, tenían como objetivo desarrollar actividades relacionadas con turismo con fines de explotación sexual.

“Fiestas con mujeres dispuestas a todo”

El primer grupo llegó desde Miami y, aunque en el control migratorio indicaron que llegaban a una despedida de soltero, se evidenció que su itinerario incluía tours privados en dólares con fiestas exclusivas para extranjeros, los cuales también tenían previsto consumo de “licor ilimitado, drogas y ─mujeres muy jóvenes dispuestas a todo─”.

En lo que pudieron indagar las autoridades migratorias, esos recorridos incluían otros servicios explícitos que representan riesgo de explotación sexual de niños y adolescentes.

En el mismo avión se regresó a su país.

Otro caso fue alertado por la plataforma Angel Watch, que permitió a los oficiales anticipar la llegada y preparar un protocolo exprés de inadmisión para aplicarlo a un ciudadano norteamericano antes de pasar al filtro de control migratorio para notificarle la decisión administrativa del Estado colombiano que rechazó su ingreso al país y ordenó devolverlo, en tiempo récord, en el mismo avión en el que llegó proveniente de Miami.

Un grupo que llegó desde Nueva York

Siete ciudadanos estadounidenses provenientes de Nueva York fueron inadmitidos por Migración Colombia por presunto turismo con fines de explotación sexual. De manera ágil fueron enviados de nuevo a su país de origen.

Por su parte, otro ciudadano que arribó a Rionegro desde Miami fue rechazado por la autoridad migratoria y fue inadmitido.

Esta medida también se aplicó a un ciudadano norteamericano que arribó desde República Dominicana y a quien durante la entrevista en inmigración se le logró establecer que su viaje a Medellín tenía propósito real de explotación sexual.

Los inadmitidos ya superan los 70 casos

En lo que va corrido de este 2026 se han inadmitido 73 extranjeros por alertas o evidencias de posible turismo de explotación sexual en la capital antioqueña.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, “Hemos reforzado las capacidades de nuestros oficiales de Migración Colombia para optimizar los mecanismos de control y prevención que detecten e impidan el ingreso al país a ciudadanos extranjeros que representen riesgos para la seguridad de niños, niñas, adolescentes, y mujeres, frente a posibles delitos de explotación sexual, trata de personas, alteración del orden público, y la seguridad nacional”.

Resultados que destacan organismos internacionales

Desde Migración Colombia recordaron que “el informe internacional Out of the Shadows 2026 ubicó a Colombia en el puesto 8 entre 60 países evaluados y destacó a Colombia como uno de los mejores países del mundo en normativas y decisiones enfocadas en garantizar entornos más seguros y prevención de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes”.

Insistieron desde la entidad en que las acciones que se ejecutan resultan determinantes en la prevención contra la trata de personas, prostitución, extorsión a extranjeros y turismo con fines de explotación sexual.