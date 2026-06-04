Contratista de caso Metroparques, en alcaldía Quintero, se acoge a principio de oportunidad

Medellín, Antioquia

Una de las personas procesadas dentro del caso de presunta corrupción en Metroparques y el Parque de las Aguas comenzó a colaborar formalmente con la Fiscalía. Durante una audiencia judicial, el ente acusador informó que la representante legal de 1Soluciones S.A.S., Yamileth Galindez Chilito, suscribió un principio de oportunidad y ya está entregando información sobre el esquema contractual que es investigado por las autoridades.

La decisión se produce en medio del avance de uno de los procesos de corrupción más grandes relacionados con la contratación pública en Medellín durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Según la Fiscalía, únicamente a través de contratos relacionados con esta empresa y otras sociedades vinculadas se habrían direccionado recursos por 17.439 millones de pesos.

La Fiscalía acumula nuevos testimonios

La colaboración de la representante legal de 1Soluciones no es la única que ha logrado la Fiscalía.

Hasta ahora, la justicia ha avalado dos principios de oportunidad en este proceso, cuyos beneficiarios ya entregaron matrices de colaboración con información sobre la forma en que se estructuraron los procesos contractuales investigados.

Pero se debe recordar en otro proceso, el de Área Metropolitana con Bomberos Itagüí, otras tres personas iniciaron los procesos de colaboración.

Además, avanzan otras negociaciones judiciales que incluyen principios de oportunidad y eventuales preacuerdos con procesados que buscan beneficios a cambio de aportar información relevante para esclarecer los hechos.

El caso de los contratos del Parque de las Aguas

La investigación se concentra en varios contratos ejecutados a través de Metroparques para la operación y mantenimiento del Parque de las Aguas, recursos que provenían principalmente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La hipótesis de la Fiscalía señala que un grupo de empresas habría sido favorecido mediante procesos contractuales direccionados, permitiendo la adjudicación de millonarios recursos públicos bajo condiciones que hoy son objeto de investigación penal.

Dentro de los expedientes aparecen varias sociedades que, según los investigadores, habrían participado en la ejecución de contratos relacionados con mantenimiento, adecuaciones e intervenciones dentro del parque recreativo.