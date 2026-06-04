El Clan del Golfo habría asesinado a dos jóvenes en Briceño; uno es menor de edad

Briceño- Antioquia

En la noche de este miércoles se reportó un ataque armado en zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia que dejó dos personas muertas. Las víctimas son dos jóvenes; uno es un menor de edad. Al parecer, los responsables son integrantes del Clan del Golfo .

Las fuentes consultadas por Caracol Radio informaron que el ataque se registró pasadas las siete de la noche en el caserío del corregimiento de Travesías . Allí, cuatro jóvenes, tres menores de edad y uno adulto joven. Dicen las fuentes a este medio de comunicación que estaban departiendo en un negocio. Dos de ellos eran conocidos como los mellizos Lulos de 17 años y los otros dos también hermanos, uno de aproximadamente 14 años y el otro de entre 20 y 22 años, conocidos como los Polos.

Relatan las fuentes a Caracol Radio que uno de los mellizos, conocido como Santiago, primero atacó a tiros, muriendo en el lugar; luego el adulto joven conocido como el Gringo o Polo también fue ultimado a tiros. Los otros dos menores lograron huir del lugar.

Hipótesis

Caracol Radio recibió información, la cual indica que presuntamente los responsables son integrantes del Clan del Golfo al mando de alias W , quien es uno de los cabecillas del grupo ilegal en ese territorio y que a principios del año 2026 integraba el efímero grupo creado como Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, una disidencia de los frentes 18 y 36 creada para disputarle al 36 el control de las rentas ilegales derivadas de la minería ilegal en el río Espíritu Santo ( información que fue detallada en este artículo ), ahora aliados al Clan del Golfo.

Por ahora se investiga la razón por la que se cometió este doble homicidio, ya que existen varias hipótesis; una de ellas relaciona presuntamnete a las víctimas con el frente 36, pero ya serán las autoridades judiciales las que indiquen de manera oficial la veracidad de esta información.