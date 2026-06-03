Más de diez veredas incomunicadas en Andes por avenida torrencial en el corregimiento de Santa Inés

Andes- Antioquia

En la tarde de este miércoles se reportó una emergencia en el caserío del corregimiento de santa Inés por una avenida torrencial en la quebrada Santa Bárbara que generó una alerta roja en ese lugar el corregimiento de Santa Rita y la cabecera municipal por el nivel del afluente que el arrastro palos y lodo.

Luego del paso de las horas, el reporte es de una casa afectada y parte del centro poblado inundado por el desbordamiento de la quebrada.

“Tenemos, hasta el momento, la inundación del templo, la inundación de una parte del corregimiento, un costado de la iglesia igualmente, el centro de salud, la destrucción del puente La Calera, la vereda Santa Isabel, la Borraja. Tenemos también la pérdida de un puente que se llama el puente de la pobre, una vivienda que se inundó y quedó en una isla, en todo el corregimiento. Y, igualmente, la inundación de una parte de la vía que está sobre el centro de salud”, manifestó el capitán Gonzalo Correa.

El nivel del afluente disminuyó y, con el paso de las horas, el alcalde de Andes, German Vélez, manifestó que al menos 10 veredas quedaron incomunicadas por la destrucción de los puentes, además de que se espera analizar qué ocasionó la emergencia, ya que no se tiene certeza de dónde se originó esta situación.

“Se sintió un gran estruendo en la parte alta de la montaña. No sabemos si hubo un gran deslizamiento. Eso es lo que vamos a verificar mañana con el helicóptero del Dagran”, agregó el mandatario.

El alcalde estaba viajando a la ciudad de Barranquilla para asistir a un evento relacionado con su cargo, pero se regresó para analizar cómo inicia la recuperación del corregimiento.