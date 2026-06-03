Con 80 casos, Medellín superó la cifra de inadmitidos por delitos sexuales en comparación con 2025

Medellín, Antioquia

En lo que va de 2026, ya se superó la cifra de personas inadmitidas en Medellín por presentar alertas relacionadas con delitos sexuales.

Según Migración Colombia, esto ha sido posible gracias al trabajo articulado entre la Policía y agencias norteamericanas como Angel Watch y HSI (Homeland Security Investigations).

Recientemente, se logró una nueva inadmisión grupal de tres ciudadanos estadounidenses que pretendían ingresar a la ciudad por el Aeropuerto José María Córdoba, en Rionegro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, gracias a las entrevistas y a las alertas existentes se pudo establecer que viajaban con fines sexuales a la capital de Antioquia.

Ante esto, Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito fue enfático en señalar que, como ciudad no interesan este tipo de visitas que solo vienen con fines sexuales, de consumo de drogas o delictivos.

“Si ingresan, corren el riesgo de ser capturados. Si se les deja pasar, pueden ser capturados allá y condenados. Pero si logramos identificarlos a tiempo, como lo venimos haciendo, ni siquiera les abrimos las puertas de esta ciudad. Como lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez: bye, go home, chavo. Aquí no los queremos, no nos interesan. Devuélvanse".

¿Cómo logran las autoridades identificar a estas personas?

Se les revisa el equipaje, se les realizan entrevistas y se les hacen preguntas concretas para determinar a qué vienen, cuánto tiempo piensan quedarse, dónde se van a hospedar, con quién viajan y a quiénes van a visitar en la ciudad.

Entre 2021 y 2023 se registraron 40 inadmitidos en total. En solo un año (2024), la actual administración igualó esa cifra. Para 2025, la cifra subió a 71 inadmitidos, un incremento importante. Y en apenas cinco meses de 2026 ya se superó la cifra total del año anterior.