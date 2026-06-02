Medellín reduce sus emisiones de CO2 con millonarias inversiones en transporte

Medellín

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una economía sostenible, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia han consolidado una histórica inversión en el sistema de transporte masivo de la ciudad. A través de un rubro de $600.000 millones, el Distrito adquirió una máquina reperfiladora para el mantenimiento técnico de las vías férreas y financió la compra de 39 vagones nuevos, los cuales conformarán 13 trenes adicionales. Esta inyección de capital permitirá optimizar la operación ferroviaria e incrementar la capacidad total del sistema Metro en un 18 %, fortaleciendo un modelo de movilidad limpia que ya es referente internacional.

A esta estrategia de expansión se suma el megaproyecto del metrocable de San Antonio de Prado, una obra que contará con una inversión de $1,3 billones de pesos. Con una extensión de cinco kilómetros, se proyecta como el metrocable más grande de América y se estima que beneficiará diariamente a unas 30.000 personas. Estas acciones reflejan el incremento presupuestal del Distrito en proyectos de contribución climática y eficiencia energética, los cuales pasaron de recibir $1,3 billones en 2024 a $1,7 billones en 2025, buscando consolidar la infraestructura de transporte 100 % eléctrico de la capital antioqueña.

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En paralelo, la administración distrital ejecuta un plan de recuperación integral para el sistema de bicicletas públicas EnCicla. Desde 2024, se han puesto en funcionamiento cinco nuevos acopios ubicados en puntos clave como la Terminal del Sur, La Playa-Soma, la Casa de la Cultura Los Colores, el Teatro Metropolitano y la Terminal del Norte. A la fecha, se ha intervenido y restaurado más del 72 % de las estaciones existentes, con la meta clara de alcanzar el 100 % de la red recuperada y en óptimas condiciones de operación al finalizar el año 2026.

Los esfuerzos de Medellín en movilidad inteligente y sostenible ya muestran un impacto positivo en los indicadores ambientales. Actualmente, las emisiones de CO2 per cápita en la ciudad se estiman en 1,4 toneladas equivalentes al año, una cifra notablemente inferior a la media nacional de 1,71 toneladas. Este registro sitúa a la capital antioqueña muy por debajo del promedio mundial, que ronda las 4,47 toneladas, y de otras grandes urbes latinoamericanas como Ciudad de México y São Paulo, que reportan cerca de 3,5 toneladas por persona, reafirmando el compromiso local por garantizar un entorno urbano más saludable.