Ofrecen 50 millones para quien advierta sobre ataques durante la posesión del nuevo presidente

Antioquia

El próximo viernes 7 de agosto el país presenciará el cambio de gobierno tras cuatro años del mandatario saliente Gustavo Petro, cargo que asumirá Abelardo De Las Priella. Esta situación tiene a las autoridades en alta expectativa y en alerta por cualquier ataque que estén preparando en el departamento los grupos ilegales.

Para contrarrestar posibles hechos violentos como atentados o ataques contra la fuerza pública, infraestructura crítica o la población civil, la Secretaría de Seguridad está incentivando la denuncia oportuna con la entrega de 50 millones de pesos para quien colabore con las autoridades.

“Por información que nos permita anticiparnos y que nos permita prevenir acciones vandálicas, manifestaciones, salidas de todo contexto o actos terroristas. Eso simplemente es motivar a la comunidad a que informe cualquier actitud sospechosa, cualquier movimiento sospechoso”, dijo el secretario de seguridad, Luis Eduardo Martínez.

La invitación también es para los alcaldes que evalúen condiciones de seguridad en los territorios, agrega que desde el 1 de agosto está activo un Puesto de Mando Unificado en el que constantemente se revisan las condiciones de seguridad y se analizan informaciones.