Recompensa de 20 millones para capturar a responsables de ataque con explosivos a la mina Cogote

Segovia- Antioquia

El alcalde del municipio de Segovia, Edwin Castañeda, lideró un consejo de seguridad tras el ataque del que fue víctima la mina Cogote en la vereda El Aperreado. Este ataque dejó daños materiales y en las instalaciones y dos personas heridas, hechos atribuidos al frente 4 de las disidencias.

El mandatario manifestó que, en conjunto con las autoridades de policía y Ejército, están acompañando a los trabajadores de la mina afectada para capturar a los responsables.

“Anunciamos que ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien nos brinde la información certera que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de este acto”, informó el mandatario.

Recordemos que las autoridades manejan la hipótesis de que el responsable habría sido alias Chiuzo, quien desertó del Clan del Golfo y hoy integra las filas del frente 4 de las disidencias. Al parecer, por negarse a pagar extorsiones.

“Este lamentable suceso no es un delito común. Lo catalogamos e identificamos claramente como un acto terrorista que atenta contra el derecho internacional humanitario, la paz, la tranquilidad y la vida en nuestro municipio”.

Aprovechó y le envió un mensaje de solidaridad a los afiliados y trabajadores, lo mismo que a sus familias en este momento complejo para esa mina conocida como Cogote.