Medellín completa 10 días sin homicidios tras registrar el mes de mayo menos violento en 50 años

El empresario antioqueño Pedro Miguel Estrada compartió con La W sus expectativas tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. (Foto: JOHN COLETTI - Getty Images) / John Coletti

Medellín, Antioquia

Medellín completó este 3 de junio 10 días consecutivos sin registrar homicidios, una cifra que refleja una reducción sostenida de la violencia letal, lo cual ocurre después de que la ciudad cerrara mayo de 2026 con apenas 14 asesinatos, convirtiéndose en uno de los dos meses con menos homicidios de los últimos cincuenta años, junto a febrero del 2026.

El dato resulta especialmente significativo porque históricamente mayo suele ser uno de los meses más violentos del calendario. Además de contar con 31 días, incluye la celebración del Día de la Madre, una fecha que durante décadas estuvo asociada a incrementos en homicidios y alteraciones del orden público. Sin embargo, durante todo el mes se registraron únicamente 14 casos, una reducción frente a los 40 homicidios reportados en mayo de 2025.

Bandas criminales La convivencia, principal razón de homicidios

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), con corte al 3 de junio, Medellín acumulaba 120 homicidios en 2026, frente a 149 del mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción de 39 casos.

La principal razón de los homicidios están atribuidos a estructuras criminales, que suman 36 casos, representando cerca del 33 % de los asesinatos ocurridos en la ciudad durante 2026. Posteriormente continúa la denominada convivencia, categoría en la que se agrupan riñas, conflictos interpersonales y otros hechos no relacionados directamente con estructuras criminales. En este grupo se contabilizan 34 homicidios, equivalentes al 31 % del total.

A estos se suman 9 homicidios asociados a hurtos, 5 por violencia de género, 2 relacionados con violencia intrafamiliar y 24 casos que permanecen en proceso de categorización.

El Centro, Aranjuez y Manrique concentran el mayor número de casos

Las comunas con más homicidios durante 2026 son La Candelaria, con 22 casos, Aranjuez, con 13 casos, Villahermosa 9, San Cristóbal 8 y Manrique 7.

Las estadísticas muestran que 50 de los 120 homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que 40 casos ocurrieron con arma cortopunzante.

También se reportan ocho homicidios por contusión, cinco por asfixia mecánica, dos por arma blanca y otros hechos aislados asociados a diferentes mecanismos.

Del total de víctimas, en los casos que no involucran a la fuerza pública, 101 fueron hombres y nueve mujeres.

El último homicidio ocurrió el 24 de mayo

La racha sin homicidios comenzó después del último caso reportado en Medellín, ocurrido el 24 de mayo en el barrio Berlín, comuna de Aranjuez.

La víctima fue identificada como Jhafer Daniel Vargas Ramos, cuyo cuerpo fue hallado en vía pública con lesiones ocasionadas por arma cortopunzante. Según el reporte oficial, el caso fue conocido a través de una llamada a la central de radio y desde entonces no se han registrado nuevos asesinatos en la capital antioqueña.

Ese mismo día también fue encontrado un cuerpo sin identificar en el barrio Versalles No. 2, en Manrique, hecho que posteriormente hizo parte de las estadísticas de mayo.

La tasa de homicidios sigue bajando

La reducción de los asesinatos también se refleja en la tasa de homicidios de Medellín.

Mientras en 1991 la ciudad registraba una tasa cercana a 388 homicidios por cada 100.000 habitantes, actualmente el indicador se ubica en 9,85 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo la primera vez que Medellín bajaría a un solo dígito desde que se tiene registro.

Además, Medellín ya acumula 85 días sin homicidios durante 2026, frente a los 66 que llevaba a la misma fecha en 2025, para una ciudad que históricamente enfrentó altos niveles de violencia urbana.