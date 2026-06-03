Termina etapa preparatoria para juicio contra Nicolás Petro: Tribunal resolverá varias apelaciones

Culminó el análisis de más de 2 millones de pruebas en año y medio que lleva el caso de Nicolás Petro en esta etapa del proceso.

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El Juzgado terminó este martes, 2 de junio con la admisión y rechazo de varias pruebas, pero que fueron apeladas por la defensa, Fiscalía y el Ministerio Público, por lo que será el Tribunal Superior de Barranquilla quien tome la última palabra sobre dichas solicitudes.

“El juzgado también, en un acto de justicia e imparcialidad, no fue terco y terminó reponiendo y reconociendo algunos yerros cometidos en la jurisprudencia, que hoy quedaron prácticamente enmendados, para que sea el honorable Tribunal, en sede de apelación, quien tenga la última palabra sobre todas esas solicitudes probatorias. Por ello, la instalación del juicio quedará a la espera de la decisión del Tribunal”, dijo el Juez Hugo Carbonó.

Juez ratificó exclusión de testimonio de Ricardo Roa

Unas de las pruebas que el juez Hugo Carbonó no aprobó para el juicio es el testimonio de Ricardo Roa, presidente de debido a que el objeto del juicio no es la financiación de campañas presidenciales por lo que consideró que no tiene relevancia en este proceso

El juez también rechazó las respuestas entregadas por varias aerolíneas sobre unos tiquetes que Nicolás Petro compró entre 2018 y 2023.

Por su parte, el Tribunal Superior de Barranquilla deberá resolver la apelación sobre la exclusión del interrogatorio de Nicolás Petro rendido después de su captura y la entrevista a un medio de comunicación en agosto de 2023.