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03 jun 2026 Actualizado 00:38

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Barranquilla

Sectores de Luruaco y Puerto Colombia sin luz este miércoles, 3 de junio

La empresa dio a conocer que se ejecutarán obras eléctricas.

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La empresa Air-e dio a conocer que este miércoles, 3 de junio habrá diferentes obras eléctricas que provocará la suspensión del servicio de energía en varios sectores de Puerto Colombia y Luruaco.

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Sin luz en Luruaco:

Mientras tanto, hay trabajos menores en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la calle 2 con la carrera 1, en el corregimiento de Los Pendales, en zona rural de Luruaco.

Sin energía en Puerto Colombia:

Los trabajos se realizarán entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, en el sector de las calles 7 a la 9D, entre las carreras 5A a la 7 para la instalación de postes.

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