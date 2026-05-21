Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, genera controversia por visitas a campamentos durante licencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se encuentra en el centro de la polémica tras ser visto en Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), visitando campamentos de la empresa, mientras disfruta de una licencia temporal y vacaciones que se extienden hasta el 28 de junio.

Esta situación ha generado extrañeza entre algunos miembros de la junta directiva y parte del sindicato de Ecopetrol. La licencia temporal de Roa se debe a investigaciones que enfrenta por tráfico de influencias y por un caso relacionado con los topes de financiación de campaña del presidente Gustavo Petro.

A pesar de estas circunstancias, su presencia en los campamentos ha levantado interrogantes sobre la conveniencia de sus actividades durante este período.

Ampliar Cerrar

Según conoció Caracol Radio, algunos miembros de la junta directiva consideran que no es apropiado que Roa visite campamentos de Ecopetrol mientras está de licencia.

La razón de su gira, según se ha mencionado, es su intención de regresar a su cargo el 28 de junio. No obstante, hay personas dentro de Ecopetrol que no desean su retorno y perciben sus visitas como una “campaña” con miembros de los sindicatos.

Se ha planteado la pregunta de si Roa debería estar concentrado en su defensa en lugar de realizar estas visitas.

Ampliar Cerrar

¿Qué sigue en el caso de Roa?

El pasado 8 de mayo, el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías suspendió la audiencia de imputación de cargos contra Roa, por las presuntas irregularidades en el reporte de gastos de la campaña presidencial ‘Petro Presidente’ en 2022.

El abogado Juan David León le pidió al fiscal del caso detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se sustentan los 10 hechos jurídicamente relevantes en los que se basa la imputación por el delito de violación de topes electorales contra su cliente, Roa.

El presidente de Ecopetrol no quedó formalmente imputado, ya que el procedimiento aún no ha sido legalizado por el juez y las dudas planteadas por la defensa no han sido resueltas en su totalidad.

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 02:09 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: