Juez mantiene testigos clave para juicio contra Nicolás Petro y compulsa copias a su abogado

El juez Hugo Carbonó rechazó las solicitudes de la Fiscalía para excluir o imponer nuevas restricciones a varios de los testigos que participarán en el juicio contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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La decisión ratifica, según el togado, que las declaraciones admitidas guardan relación directa con los hechos objeto de la acusación y serán escuchadas durante el proceso.

Durante la audiencia preparatoria, la Fiscalía pidió que se limitara estrictamente el alcance de testimonios como los de Day Vázquez, Gabriel Hilsaca, Samuel Santander Lopesierra, Camilo Burgos, Máximo Noriega, Raimundo Mauricio Montaño y Germán Alberto Burgos Dueña, argumentando que algunos temas podrían derivar hacia asuntos políticos o relacionados con campañas presidenciales.

Sin embargo, el despacho recordó que desde decisiones anteriores ya había fijado parámetros claros sobre el alcance de estas pruebas.

De igual forma, Carbonó negó la petición de la Fiscalía de excluir los testimonios de Laura Ojeda, Gleidys del Carmen Vázquez Castro y César Vázquez.

Compulsa copias

Igualmente, el juez ordenó compulsar copias disciplinarias contra el abogado Alejandro Carranza, integrante de la defensa de Nicolás Petro Burgos, para que se investigue una eventual obtención y utilización irregular de material reservado dentro del proceso que se sigue por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según lo expuesto por la Fiscalía, existirían cuestionamientos sobre la forma en que la defensa obtuvo un video que tendría carácter reservado.

Tras revisar los planteamientos y realizar un análisis detallado de la situación, el juez consideró procedente remitir el caso a las autoridades disciplinarias para que determinen si existió alguna irregularidad en la adquisición o utilización de ese material.