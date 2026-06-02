Gremios del Atlántico rechazan cuestionamientos de Petro sobre resultados electorales: esto dijeron
Los gremios manifestaron su respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral.
El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, rechazó los cuestionamientos realizados por el presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las recientes elecciones presidenciales y pidió respetar las decisiones expresadas por los ciudadanos en las urnas.
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El dirigente gremial manifestó su respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral.
Cepeda Tarud aseguró que las acusaciones formuladas por el mandatario carecen de sustento y hacen parte de una estrategia comunicacional que desvía la atención de los verdaderos temas que hoy preocupan al país.
“Los resultados electorales deben ser acatados y respetados por todos los sectores políticos”, dijo el dirigente.
El líder gremial destacó la importancia de preservar la confianza ciudadana en el sistema democrático y en los organismos electorales, señalando que cualquier señalamiento sin pruebas puede generar incertidumbre y afectar la estabilidad institucional de Colombia.
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Más allá de la coyuntura política, Cepeda Tarud afirmó que el próximo Gobierno tendrá la responsabilidad de atender problemas urgentes que afectan a la región Caribe. Entre ellos mencionó la crisis del servicio de energía eléctrica, una situación que continúa impactando a miles de usuarios y al sector productivo de la región.
Finalmente, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico hizo un llamado a concentrar los esfuerzos en fortalecer la institucionalidad, promover la estabilidad y generar condiciones que permitan el crecimiento económico y social del país, con especial atención a las necesidades y oportunidades de la región Caribe.