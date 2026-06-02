Gremios del Atlántico rechazan cuestionamientos de Petro sobre resultados electorales: esto dijeron

Elecciones 2026 en Colombia: ¿Qué pasa si hay empate en segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo?

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, rechazó los cuestionamientos realizados por el presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las recientes elecciones presidenciales y pidió respetar las decisiones expresadas por los ciudadanos en las urnas.

El dirigente gremial manifestó su respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral.

Cepeda Tarud aseguró que las acusaciones formuladas por el mandatario carecen de sustento y hacen parte de una estrategia comunicacional que desvía la atención de los verdaderos temas que hoy preocupan al país.

“Los resultados electorales deben ser acatados y respetados por todos los sectores políticos”, dijo el dirigente.

El líder gremial destacó la importancia de preservar la confianza ciudadana en el sistema democrático y en los organismos electorales, señalando que cualquier señalamiento sin pruebas puede generar incertidumbre y afectar la estabilidad institucional de Colombia.

Más allá de la coyuntura política, Cepeda Tarud afirmó que el próximo Gobierno tendrá la responsabilidad de atender problemas urgentes que afectan a la región Caribe. Entre ellos mencionó la crisis del servicio de energía eléctrica, una situación que continúa impactando a miles de usuarios y al sector productivo de la región.

Finalmente, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico hizo un llamado a concentrar los esfuerzos en fortalecer la institucionalidad, promover la estabilidad y generar condiciones que permitan el crecimiento económico y social del país, con especial atención a las necesidades y oportunidades de la región Caribe.